الاحتلال يعلن اغتيال مقاوم بعد محاصرة "صالة أفراح" في شارع القدس بنابلس

غزة/ فلسطين أون لاين

استشهد شاب وأصيب آخرون مساء اليوم، الإثنين، برصاص الاحتلال الحي خلال في شارع القدس بمدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفادت جمعية "الهلال الأحمر" الفلسطيني.

بدورها، أعلنت شرطة الاحتلال أن قوة المستعربين التابعة لوحدة "حرس الحدود" اغتالت "أحد كبار المطلوبين في نابلس وأصابت عددا من المسلحين"، فيما أكدت طواقم الهلال الأحمر أن من بين المصابين امرأة (53 عامًا) وطفل (13 عامًا).

وكشفت طواقم الهلال الأحمر أن "قوات الاحتلال احتجزت سيارة إسعاف وبداخلها إصابة بحالة خطيرة جدا جاري إنعاشها في شارع القدس، قرب مخيم بلاطة في جنين"، وقالت إن شابا أصيب بالكتف فيما أصيب ثان باليد وآخر بالحوض.

وأعلنت لاحقا أنها تمكنت من نقل "شهيد وإصابة خطيرة بعد أن قام جيش الاحتلال باحتجاز الطاقم في نابلس"، فيما أكدت مصادر محلية ارتفاع عدد المصابين برصاص قوات الاحتلال في محيط مخيم بلاطة بنابلس إلى 10.

كما أفادت بأنها تسلمت "إصابة شاب بالرصاص الحي في الأرجل على معبر عورتا كانت قوات الاحتلال قد اختتطفه من منطقة شارع القدس أثناء اقتحام مخيم بلاطة". وقالت إنها تعمل على نقله إلى المستشفى".