الصّحة بغزة: 40 شهيدًا و150 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 36479 شهيدًا و82777 إصابةً.

وأوضحت وزارة الصحة أن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 40 شهيدًا و150 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ودعت وزارة الصحة ذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

https://sehatty.ps/moh-registration/public/add-order

