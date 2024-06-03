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وتبعث برسائل مكتوبة.. القسام تبث مشاهد لاستهداف تحشدات الاحتلال بمحور "نيتساريم"

03 يونيو 2024 . الساعة 12:58 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

تواصُل كتائب الشهيد عز الدّين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 241 على التوالي من معركة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور توغلهم في قطاع غزة.

بثت كتائب القسام، مشاهد لاستهداف قوات الاحتلال، المتمركزة في منطقة ما يعرف بمحور نيتساريم، وسط قطاع غزة، والذي يفصل شمال وجنوب القطاع بدفعة من صواريخ رجوم محلية الصنع، وقذائف الهاون.

وكتب مقاتلو القسام، عبارات، "ثأرا لأرواح شهدائنا"، و"فداء لشعبنا الصامد".

كما أظهرت لقطات إطلاق القسام بالاشتراك مع كتائب أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، دفعات من قذائف الهاون على مواقع الاحتلال في نيتساريم.

في محور رفح، أعلنت كتائب القسام، اليوم الإثنين، أنّ مجاهديها تمكّنوا من تفجير حقل ألغام في قوة صهيونية متمركزة داخل موقع كتيبة الشهيد محمد أبو شمالة وأوقعوا أفراد القوة بين قتيل وجريح في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري، إنّها دكّت تحشدًا لقوات الاحتلال خلف الكلية الجامعية جنوب حي الصبرة في مدينة غزة بقذائف الهاون.

#كتائب القسام #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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