"وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح".. كتائب القسّام تفجّر حقل ألغام في قوة صهيونية غرب رفح

غزة - فلسطين أون لاين

تواصُل كتائب الشهيد عز الدّين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 241 على التوالي من معركة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور توغلهم في قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام، اليوم الإثنين، أنّ مجاهديها تمكّنوا من تفجير حقل ألغام في قوة صهيونية متمركزة داخل موقع كتيبة الشهيد محمد أبو شمالة وأوقعوا أفراد القوة بين قتيل وجريح في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري، إنّها دكّت تحشدًا لقوات الاحتلال خلف الكلية الجامعية جنوب حي الصبرة في مدينة غزة بقذائف الهاون.