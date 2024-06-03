"تحول أحد الجنود إلى أشلاء".. القسام تنشر مشاهد "ملحمية" لتفخيخ وتفجير منزل بجنود الاحتلال بجباليا

غزة - فلسطين أون لاين

تواصُل كتائب الشهيد عز الدّين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 241 على التوالي من معركة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور توغلهم في قطاع غزة.

ومساء اليوم، نشرت كتائب القسام، تفاصيل كمين أوقعوا فيه قوة لجيش الاحتلال، بعد تفخيخهم أحد المنازل بواسطة عبوات ناسفة، إحداها لغم تم اغتنامه من قوات الاحتلال.

وقالت القسام إن مقاتليها بعد عودتهم من خطوط القتال، أكدوا إيقاع الاحتلال، في كمين مسبق الإعداد، عبر زرع عبوة ناسفة تلفزيونية، ولغم من نوع "تي 6" من مخلفات جيش الاحتلال، داخل أحد المنازل.

يا قوة الله

🔴 القسام تنشر مشاهد لكمين في منزل مفخخ في #جباليا.. تم استدراج قوة صهيونية للمنزل في كمين محكم وإيقاعها بين قتيل وجريح وسط المعسكر#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/PiNBdf02G0 — Khair Eddin Aljabri (@Khair_Aljabri) June 3, 2024

وفور دخول القوة إلى المنزل، وتفتيش إحدى الغرف، انفجرت بهم العبوات الناسفة، ما أدى إلى وقوع كامل القوة، بين قتيل وجريح، وتحول أحد الجنود إلى أشلاء جراء الانفجار.

كما وأظهرت اللقطات أحد مقاتليها، وهو يقوم بزرع العبوات الناسفة، داخل أثاث المنزل، الذي خططوا لنصب كمين بداخله لجنود الاحتلال.

وتكشف اللقطات، كيفية تفخيخ المنزل، لتنفجر العبوات الناسفة، فور عبث الجنود بأثاثه خلال التفتيش، فضلا عن المراقبة القريبة عن بعد أمتار، لدبابات الاحتلال، التي دخلت إلى المخيم، من أجل التمركز، واتخاذ المكان نقطة لشن هجمات.

وعقب الانفجار، بث القسام، لقطات للمنزل بعد انفجاره بالجنود، وتظهر علامات الدماء وأشلاء الجنود، متطايرة في أرجائه، بعد احتراق الغرفة بالكامل، عقب الانفجار.

وفي وقت سابق، بثت كتائب القسام، مشاهد لاستهداف قوات الاحتلال، المتمركزة في منطقة ما يعرف بمحور نيتساريم، وسط قطاع غزة، والذي يفصل شمال وجنوب القطاع بدفعة من صواريخ رجوم محلية الصنع، وقذائف الهاون.

وكتب مقاتلو القسام، عبارات، "ثأرا لأرواح شهدائنا"، و"فداء لشعبنا الصامد".

كما أظهرت لقطات إطلاق القسام بالاشتراك مع كتائب أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، دفعات من قذائف الهاون على مواقع الاحتلال في نيتساريم.

في محور رفح، أعلنت كتائب القسام، اليوم الإثنين، أنّ مجاهديها تمكّنوا من تفجير حقل ألغام في قوة صهيونية متمركزة داخل موقع كتيبة الشهيد محمد أبو شمالة وأوقعوا أفراد القوة بين قتيل وجريح في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري، إنّها دكّت تحشدًا لقوات الاحتلال خلف الكلية الجامعية جنوب حي الصبرة في مدينة غزة بقذائف الهاون.