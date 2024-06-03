فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

خامنئي: "طوفان الأقصى" أفشلت محاولات التّطبيع مع الكيان الصهيوني وسيطرته على المنطقة

آخر التّطورات.. حرب "الإبادة الجماعيّة" على غزة تدخل يومها الـ 241 تواليًا

عندما تكون صحفياً في غزة.. من أين ستروي الحكاية؟!

شهداء وجرحى في غارات صهيونية على محيط حلب

مصدر قيادي في حماس ينفي ادّعاءات "مزعومة" بشأن موقف الحركة من تسلّم السّلطة إدارة معبر رفح

مداهمات واعتقالات في الضّفة ومئات المستوطنين "مقام يوسف" شرق مدينة نابلس

لماذا غضب إسرائيليون من فوز ريال مدريد بلقب دوري الأبطال؟

مراهنات خاسرة لفرض الوصاية على الفلسطينيين

تحذيرات أممية.. تعطل توزيع المكملات الغذائية يهدد حياة 3 آلاف طفل بقطاع غزّة

أصحاب التكية شهداء.. قصة ثلاثة شبان كانوا يعدون الطعام للنازحين قبل استشهادهم

خامنئي: "طوفان الأقصى" أفشلت محاولات التّطبيع مع الكيان الصهيوني وسيطرته على المنطقة

03 يونيو 2024 . الساعة 10:28 بتوقيت القدس
...
غزة - فلسطين أون لاين

أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الإثنين، أن عملية طوفان الأقصى وجّهت ضربة قاصمة للكيان الصهيوني ولن يتعافى منها أبدًا.

وقال خامنئي في تصريح صحافي، إن "طوفان الأقصى معجزة، وجاءت في مرحلة حساسة أفشلت محاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني وسيطرته على المنطقة".

وأشار إلى أنه كانت هناك خطة و مشروع أمريكي غربي لتغيير المعادلات في المنطقة وأفشلتها "طوفان الأقصى"، وصمود الفلسطينيين.

وأضاف: "الفلسطينيون في طوفان الأقصى حاصروا حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، ولم يعد لها أي طريق للنجاة. ومسألة فلسطين أصبحت الموضوع الأول في العالم".

وأوضح خامنئي أن الكيان الصهيوني يتراجع ويتجه إلى نهايته والسياسيون حول العالم يعرفون ذلك، مؤكدًا أن الجيش الصهيوني غير قادر على حماية المجتمع اليهودي وانهزم أمام حماس وحزب الله.

واعتبر أن "الهجوم الغاشم" للاحتلال "الإسرائيلي" على غزة "رد فعل عصبي" على إفشال مخططاته للمنطقة. موضحًا أن "طوفان الأقصى كان معجزة ومحددا لمصير الكيان الإسرائيلي ووضعه على طريق سينتهي بزواله".

وشدد المرشد الأعلى الإيراني على أن عملية طوفان الأقصى خلطت جميع الأوراق وهناك جبهة كبيرة تشكلت في المنطقة باسم جبهة المقاومة.

ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني يدافع عن المقاومة ولم يتراجع على الرغم من كافة الأزمات التي يمر بها.

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #المرشد الأعلى الإيراني

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة