شهداء وجرحى في غارات صهيونية على محيط حلب

غزة - فلسطين أون لاين

استشهد عدد من المواطنين وأُصيب آخرون، فجر اليوم الإثنين، في عدوان "إسرائيلي" استهدف محيط مدينة حلب شمال غرب سوريا.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن "عدوانًا إسرائيليًا استهدف جنوب شرق حلب، وأسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء، ووقوع بعض الخسائر المادية"

وأفادت تقارير إعلامية بأنّ انفجارات دوت في محيط منطقة حيان بالقرب من مدينة حلب، شمال غربي سوريا، مشيرةً إلى أن أحد الموقع المستهدَفة هو مصنع للنحاس.

ووفقًا لإحصائيات تناقلتها وسائل الإعلام السوري فقد ارتقى 17 شهيدًا وأُصيب 15 آخرين جراء القصف "الإسرائيلي" على حلب.