مداهمات واعتقالات في الضّفة ومئات المستوطنين "مقام يوسف" شرق مدينة نابلس

غزة - فلسطين أون لاين

شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، حملة اقتحامات ومُداهمات بمدن وقرى الضفة الغربية، تخللها حملة اعتقالات واسعة.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال رفقة جرافة وآليات عسكرية اللمنطقة الشرقية من مدينة نابلس رفقة جرافة وآليات عسكرية، لتأمين دخول المستوطنين إلى قبر يوسف بذريعة أداء طقوس وصلوات تلمودية.

ونشرت قوات الاحتلال قناصة على أسطح المنازل وعدة فرق مشاة في منطقة الضاحية المقابلة لمنطقة بلاطة البلد، شرقي نابلس، مكان تواجد مقام قبر يوسف.

ووصلت عدة حافلات تقل مستوطنين بحراسة مشددة من آليات الاحتلال عبر حاجز بيت فوريك شرقي نابلس، إلى مقام قبر يوسف.

واستهدف المقاومون قوات الاحتلال المنتشرة في المنطقة الشرقية بعدد من العبوات الناسفة محلية الصنع.

كما سُمع دوي انفجار وإطلاق نار في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، إلى جانب إطلاق نار متقطع في الأحياء الغربية من المدينة.

وأغلقت جرافة الاحتلال شارع عمان شرق نابلس بالسواتر الترابية، تزامنًا مع اقتحام واسع للمنطقة الشرقية.

في الخليل، أُصيب عدد من المواطنين عقب إطلاق قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع نحو المواطنين ومنازلهم خلالها اقتحامها بلدة إذنا غرب الخليل.

كما اقتحمت مدينة دورا جنوب الخليل وداهمت منازل المواطنين، وشنّت حملة اعتقالات واسعة.

في جنين، اقتحمت قوات الاحتلال قريتي دير أبو ضعيف وجلقموس وبلدة الزبابدة في محافظة جنين، وشنت حملة تفتيش وسط مواجهات مع المواطنين تخللها إطلاق القنابل والرصاص.

في طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال برفقة عدد من الآليات العسكرية بلدة عقابا شمال طوباس، وداهمت منازل عدد من المواطنين، واعتقلت الشابين: محمد جهاد المصري ومحمد خليفة أبو عرة.

في بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال برفقة عدد من الآليات العسكرية بلدة حوسان غرب بيت لحم، واعتقلت عدد من المواطنين بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وداهمت قوات الاحتلال منزلًا يعود للمواطن محمد محمود العمور عقب اقتحامها بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سنجل شمال المدينة، وداهمت منازل عدد من المواطنين، واعتقلت الشبان: مجاهد أحمد غفري، ونور محمد دار خليل، وحسن معاوية فقهاء.

في أريحا، داهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين وقتّشتها وعاثت فيها خرابًا عقب اقتحامها بلدة العوجا شمال مدينة أريحا.