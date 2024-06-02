أصحاب التكية شهداء.. قصة ثلاثة شبان كانوا يعدون الطعام للنازحين قبل استشهادهم

غزة/ فلسطين أون لاين

عبود وطارق وحمزة، 3 شبّان قرروا العمل على إعداد وجبات الطعام لتوزيعها على النازحين لمساعدتهم في إيجاد الغذاء.

لاسيما مع غياب وتوقُّف عمل المنظمات الإنسانية، فكان لا بد من اللجوء إلى المبادرات الفردية التي ساعدت إلى حد كبير في تأمين ما يحتاجه الناس بالقدر المستطاع.

إلا أن الاحتلال الإسرائيلي كان لهؤلاء الشبان الفلسطينيين بالمرصاد، لترتقي أرواحهم بعد أن استهدفتهم طائرات الاحتلال واستشهدوا جميعًا.

وأظهر المقطع "حمزة وطارق وعبود" عندما كانوا يعدون وجبة الطعام لتوزيعها على النازحين، قبل أن تستهدفهم طائرات الاحتلال.