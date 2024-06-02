إصابات وحرائق جراء سقوط صواريخ أطلقت من جنوب لبنان بالجليل

غزة/ فلسطين أون لاين

أصيب مستوطنان "إسرائيليان" بجروح طفيفة، الأحد، جراء سقوط صاروخ أطلق من جنوب لبنان، في مدينة كريات شمونة بالجليل الأعلى (شمال)، وفق إعلام عبري.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، إن سقوط صاروخ من جنوب لبنان في كريات شمونة تسبب بوقوع إصابتين طفيفتين، حيث تم نقلهما للعلاج في المستشفى بمدينة صفد (شمال).

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت القناة (12) العبرية، أن طائرتين مسيّرتين أُطلقتا من الأراضي اللبنانية وانفجرتا في منطقة الجليل الغربي (شمال) دون خسائر.

فيما أعلن "حزب الله"، عبر بيان، أن عناصره قصفوا مقر قيادة "فرقة الجولان 210" الإسرائيلية في ثكنة "نفح" بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا؛ ردا على قصف الجيش الإسرائيلي منطقة البقاع شرقي لبنان.

فيما أعلنت وسائل الإعلام العبرية، عن نشوب حريق، مساء اليوم، في "نهاريا" شمال فلسطين.

وقالت المصادر العبرية، إن الحريق الذي نشب في "نهاريا" "عقب تفعيل الدفاعات الجوية للتصدي للطائرات المسيُرة".

وتُظهر الصور التي نُشرت للحريق، حجمه الكبير، وكذلك استنقرت طواقم الإسعاف والدفاع المدني عقب الاستهداف قبل قليل.