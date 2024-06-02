القسام تدكُّ تحشدات الاحتلال في "نتساريم" وغزّة.. وجيش الاحتلال يعترف بخسائره "الفادحة"

غزة/ فلسطين أون لاين

تُواصل كتائب الشّهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، لليوم الـ 240 من معركة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التّوغل في قطاع غزة.

وأعلنت القسّام، استهدافها مقر قيادة الاحتلال في محور "نتساريم" بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 11 ملم.

وفي مدينة غزة، وبعد عودتهم من خطوط القتال، أكد مجاهدو "القسّام" استهدافهم دبابةً إسرائيليةً من نوع "ميركافا"، بقذيفة "الياسين 105"، وذلك في محيط الكلية الجامعية، جنوبي حي الصبرة.

وفي رفح، أكد المجاهدون استهدافهم جرافتين عسكريتين إسرائيليتين من نوع "D9"، بقذيفتي "تاندوم"، وذلك في شارع بوابة صلاح الدين.

وأكدت وسائل إعلام عبرية أنّ مروحيتين إسرائيليتين تجليان جنوداً، وذلك بعد حادثة في غزة، موضحةً أنّ المروحية الأولى اتجهت إلى مستشفى "سوروكا"، بينما ذهبت الثانية إلى آخر في القدس المحتلة.

أقرّ جيش الاحتلال، اليوم الأحد، بإصابة 46 جندياً في قطاع غزة، منذ يوم الخميس، 4 منهم بحالة خطيرة، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد أقرت أمس السبت، بوقوع 20 ألف مصابٍ في جيش الاحتلال، منذ بداية الحرب في الـ7 من تشرين الأوّل/أكتوبر 2023، مضيفةً أنّ بين الجرحى 8298، صُنّفوا معوَّقين.

ووصفت وسائل إعلام عبرية، العدد المرتفع من المصابين، خلال نحو 8 أشهر من الحرب المتواصلة على قطاع غزة، بأنّه "رقم ذروة".

وبينما يتحدّث الإعلام الإسرائيلي وتقارير المستشفيات الإسرائيلية، عن أرقام كبيرة للإصابات، فإنّ جيش الاحتلال لا يعترف رسمياً بالأعداد الحقيقية، ضمن سياسة التعتيم على حجم خسائره.

وفي ظل استمرار معركة "طوفان الأقصى"، يرتفع عدد الخسائر المُعلنة في صفوف جيش الاحتلال، وعدد المصابين بين ضباط وجنود، ووصل إلى 3657 منذ بداية الحرب، بينهم 1843 أُصيبوا من جراء المعارك البرية في قطاع غزة.

ويأتي ذلك فيما تواصل المقاومة الفلسطينية تكبيد الاحتلال الخسائر الفادحة عند مختلف محاور القتال، ولا سيما في رفح جنوباً، حيث تدور المعارك المحتدمة.