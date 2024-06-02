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تقرير تقارير تكشف: نتنياهو يسعى لعرقلة تعيين لجنة تحقيق بأحداث 7 أكتوبر

02 يونيو 2024 . الساعة 14:55 بتوقيت القدس
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قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، الأحد، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يسعى لسحب صلاحيات تعيين أعضاء لجنة التحقيق بهجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من رئيس المحكمة العليا في "إسرائيل".

وفي 7 أكتوبر، شنت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى، هجوما على نقاط عسكرية ومستوطنات محاذية لقطاع غزة قُتل خلاله نحو 1200 "إسرائيليا"، وأصيب حوالي 5431، وأسرت الحركة 239 على الأقل، بادلت عشرات منهم مع الاحتلال خلال هدنة مؤقتة.

وقالت الصحيفة: "نتنياهو يسعى لسحب صلاحيات تعيين أعضاء لجنة التحقيق بهجوم 7 أكتوبر من رئيس المحكمة العليا".

وأضافت أن "نتنياهو لا يرغب في أن يرأس قاض لجنة التحقيق في أحداث 7 أكتوبر".

وفي وقت سابق الأحد، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي قوله خلال لقاء عقده قبل أيام مع شخصيات سياسية في حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن "مهمة لجنة التحقيق الحكومية في أحداث 7 أكتوبر هو القضاء على الحكومة اليمينية، لا تنخدعوا".

بينما قال مسؤول في مكتب نتنياهو، لم تسمه الصحيفة، إن "نتنياهو لا يثق بالقضاة، ويخشى أن ينتقموا منه بسبب الإصلاح القانوني، ويشعر بالقلق إزاء الدعوات المتزايدة داخل الليكود، لتشكيل لجنة تحقيق حكومية".

وفي 26 أبريل/ نيسان الماضي، قدم الوزير في مجلس الحرب  بيني غانتس اقتراحا إلى الحكومة  لتشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن أحداث 7 أكتوبر.

ويتعرض نتنياهو لانتقادات حادة في الأوساط "الإسرائيلية" جراء فشل التنبؤ المسبق بالهجوم على المستوطنات المحاذية للقطاع قبل نحو 8 أشهر، وطريقة تعاطيه مع ملف الأسرى "الإسرائيليين" في غزة.

#إبادة جماعية #الاحتلال الإسرائيلي #المقاومة الفلسطينية #7 أكتوبر #الإسرى

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