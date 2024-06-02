قطر تؤكد دعمها الكامل لـ "الأونروا" وتدعو لمواجهة مخططات الاحتلال

أدانت وزارة الخارجية القطرية، الأحد، محاولات الاحتلال الإسرائيلي تصنيف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" "منظمة إرهابية"، ودعت إلى مواجهة مخططات تصفيتها.

وقالت الخارجية في بيان: "تدين قطر محاولة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تصنيف الأونروا منظمة إرهابية، وتجريدها من حصانتها الدبلوماسية وتجريم أنشطتها، وتعتبرها امتدادا لحملة الاستهداف الممنهجة الهادفة إلى تفكيك الوكالة".

واعتبرت أن ذلك يأتي "في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى خدماته الأونروا الإنسانية جراء التداعيات الكارثية للحرب المستمرة في قطاع غزة".

ودعت "المجتمع الدولي للوقوف بحزم في مواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية لتصفية الوكالة، وحرمان ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان من خدماتها الضرورية".



وأكدت دعم الدوحة "الكامل للوكالة، انطلاقا من موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

والأربعاء، صادق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يلغي الحصانة والامتيازات الممنوحة لوكالة الأونروا.