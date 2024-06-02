فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الصحة بغزة: 60 شهيدًا في مجازر جديدة ارتكبها الاحتلال خلال ساعات ماضية

جندي مصاب بالصدمة يلقي قنبلة على مقر للجيش بـ "تل أبيب"

في الضفة الغربية.. 8985 معتقلًا فلسطينيًا في سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر

"المعرشات".. إيواء المهجرين قسرًا على وقع موجات النزوح الجماعي بخانيونس ودير البلح

استشهاد طفل متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في أريحا

الدويري: هذه هي الأدلة على أن قتلى الجيش الإسرائيلي أكبر بكثير مما يعلنه

بينهم عمال من غزّة.. مواجهات واشتباكات خلال حملة اعتقالات واسعة بالضفة

حرب الإبادة الجماعية تدخل يومها الـ 240.. مجازر الاحتلال متواصلة بغزّة

حماس: دعوة بـايـدن أمر إيجابي لكن لا يمكن الوصول إلى اتفاق بـ "مجرد الآمال"

تشيلي تنضم لدعوى جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل" في "العدل الدولية"

استنفار أمني..

جندي مصاب بالصدمة يلقي قنبلة على مقر للجيش بـ "تل أبيب"

02 يونيو 2024 . الساعة 13:14 بتوقيت القدس
...
مصاب.jpg

كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" بوقوع حادثة غير عادية في مقر وزارة الحرب بدولة الاحتلال، حيث قام جندي "إسرائيلي" بإلقاء قنبلة صوتية على المبنى، مما أثار استنفاراً أمنياً دون أن يسفر عن أي إصابات.

ووفقًا لتفاصيل نشرتها صحيفة "يسرائيل هيوم"، فإن الجندي يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة، وقد انسحب من المكان بعد إلقاء القنبلة.

بدأت شرطة الاحتلال عملية مطاردة للجندي فور انسحابه. وتسلط هذه الحادثة الضوء على الأزمات النفسية التي يواجهها  جنود الاحتلال، خاصة أولئك الذين يعانون من تأثيرات صدمة الحرب المستمر على قطاع غزة.

وأفادت مصادر عبرية أن الجندي المصاب بصدمة الحرب ألقى القنبلة على مقر للجيش في منطقة "تل هشومير"، مما أدى إلى حالة من الاستنفار الأمني في المنطقة.

من جانب آخر، أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنّه، منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر، يتضخّم العدد المتزايد من جرحى "جيش" الاحتلال، ليصبح حدثاً له "حجم تاريخي، سيتطلب إطاراً واسعاً من إعادة التأهيل".

وفي ظل استمرار معركة طوفان الأقصى، يرتفع عدد الخسائر المعلنة في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي أقرّ، قبل أيام، بإصابة 14 عسكرياً في المعارك الدائرة في قطاع غزة، خلال 24 ساعة.

وأضاف "الجيش"، تحت بند "سُمح بالنشر"، أنّ عدد الضباط والجنود المصابين وصل إلى 3657 منذ بداية الحرب، بينهم 1843 أُصيبوا من جراء المعارك البرية في قطاع غزة.

وقبل أشهر، توقّع "جيش" الاحتلال الإسرائيلي أنّ يصل إلى 20 ألفاً عددُ الطلبات المقدَّمة من الجنود الإسرائيليين من أجل الاعتراف بإعاقاتهم، من جرّاء الحرب في غزّة، وذلك حتى نهاية عام 2024، وفق موقع "كالكاليست" الإسرائيلي.

 

#جنود الاحتلال #حرب غزة #مصادر عبرية #الاحتلال الإسرائيلي #صدمة مابعد الحرب

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة