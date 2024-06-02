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في الضفة الغربية.. 8985 معتقلًا فلسطينيًا في سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر

02 يونيو 2024 . الساعة 12:37 بتوقيت القدس
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أفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الأحد (10) مواطنين على الأقل من الضّفة، بينهم طفل، وأسرى سابقون.

وتوزعت الاعتقالات على محافظات جنين، الخليل، بيت لحم، ونابلس، وقد رافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة في منازل المواطنين.

إلى جانب ذلك اعتقلت قوات الاحتلال أشقاء من غزة يقيمون في بيتونيا، ولم يتسنّ لنا معرفة المزيد من التفاصيل عن عملية اعتقالهم.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر المنصرم، إلى أكثر من (8985)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

 يُشار إلى أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا.

#الضفة #الاحتلال الإسرائيلي #طوفان الأقصى #هئية شؤون الأسرى #7أكتوبر

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