فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الدويري: هذه هي الأدلة على أن قتلى الجيش الإسرائيلي أكبر بكثير مما يعلنه

بينهم عمال من غزّة.. مواجهات واشتباكات خلال حملة اعتقالات واسعة بالضفة

حرب الإبادة الجماعية تدخل يومها الـ 240.. مجازر الاحتلال متواصلة بغزّة

حماس: دعوة بـايـدن أمر إيجابي لكن لا يمكن الوصول إلى اتفاق بـ "مجرد الآمال"

تشيلي تنضم لدعوى جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل" في "العدل الدولية"

عشرات الآلاف يتظاهرون في "تل أبيب" للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى

استشهاد طفل برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر جنوب أريحا

جيش الاحتلال يتكبّد خسائر "باهظة".. الإعلام العبري: عدد الجنود المصابين وصل لـ "رقم الذروة"

ضرب وتنكيل وتفشٍ للأمراض.. شهادات "أليمة" لأطفال أسرى في سجون الاحتلال

"أنتم مدعوون للتعرف على هذا الجندي".. القسام تكشف عن تفاصيل جديدة حول "كمين عملية أسر الجنود"

منع الإسعاف من الوصول إليه

استشهاد طفل متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في أريحا

02 يونيو 2024 . الساعة 10:44 بتوقيت القدس
...
Untitled-1-1.jpg
غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت مصادر طبية رسمية، صباح اليوم الأحد، استشهد الطفل محمد البيطار (17 عامًا) متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس في مخيم عقبة جبر في أريحا.

وأوضحت مصادر محلية أن الطفل البيطار كان أصيب أمس خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر أمس.

وذكر أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه طفلين، أثناء وجودهما قرب المقبرة الغربية في المخيم، ما أدى لاستشهاد الطفل أحمد أشرف وليد حميدات (16 عامًا)، وإصابة البيطار، قبل اعتقاله، ومنع طواقم الإسعاف من الوصول إليه.

ونقلت قوات الاحتلال البيطار إلى إحدى مستشفياته في القدس، قبل الإعلان اليوم عن ارتقائه متأثرا بإصابته الحرجة.

وباستشهاد الطفل البيطار، يرتفع عدد الشهداء منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 521 مواطنا بينهم 131 طفلا، وأصيب 5 آلاف آخرين في الضفة الغربية بما فيها القدس.

 

#أريحا #الضفة الغربية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة