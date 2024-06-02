استشهاد طفل متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في أريحا

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت مصادر طبية رسمية، صباح اليوم الأحد، استشهد الطفل محمد البيطار (17 عامًا) متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس في مخيم عقبة جبر في أريحا.

وأوضحت مصادر محلية أن الطفل البيطار كان أصيب أمس خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر أمس.

وذكر أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه طفلين، أثناء وجودهما قرب المقبرة الغربية في المخيم، ما أدى لاستشهاد الطفل أحمد أشرف وليد حميدات (16 عامًا)، وإصابة البيطار، قبل اعتقاله، ومنع طواقم الإسعاف من الوصول إليه.

ونقلت قوات الاحتلال البيطار إلى إحدى مستشفياته في القدس، قبل الإعلان اليوم عن ارتقائه متأثرا بإصابته الحرجة.

وباستشهاد الطفل البيطار، يرتفع عدد الشهداء منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 521 مواطنا بينهم 131 طفلا، وأصيب 5 آلاف آخرين في الضفة الغربية بما فيها القدس.