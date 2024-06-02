بينهم عمال من غزّة.. مواجهات واشتباكات خلال حملة اعتقالات واسعة بالضفة

غزة/ فلسطين أون لاين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الأحد، حملة اقتحامات وتفتيشات في أرجاء متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها اعتقالات طالت عدا من الفلسطينيين ومواجهات في بعض المحاور، فيما دارت اشتباكات في محافظة جنين خاصة في بلدة جبع، أوقعت إصابات بصفوف الفلسطينيين.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبع قضاء جنين، حيث دارت مواجهات واندلعت اشتباكات في عدة محاور خلال التصدي للقوات المقتحمة التي تعرضت إلى إطلاق النار وإلقاء عبوات ناسفة محلية الصنع.

واعتقلت قوات الاحتلال والد الشهيد أمجد خليلية بعد اقتحام منزله في بلدة جبع بجنين، علما أن لديه أمراض صحية، كما اعتقلت القوات الشاب براء ملايشة بعد اقتحام منزله في البلدة.

واقتحمت قوات الاحتلال، حي سطح مرحبا في مدينة البيرة، كما اقتحمت القوات بلدة جلبون شمال شرق جنين واستولت على منزل ونصبت عدة حواجز عسكرية، كما اقتحمت بلدة سيلة الظهر وقرية العطارة جنوب جنين.

واعتقلت قوات الاحتلال 5 فلسطينيين من أهالي قطاع غزة بعد اقتحام بناية سكنية في بلدة بيتونيا غرب رام الله، وهم: جميل نائل جحا، وماهر نائل جحا، وصالح وائل جحا، وصلاح وائل جحا وائل صلاح جحا.

وفي محافظة الخليل، اقتحمت قوة من جيش الاحتلال منطقة الظهر في بلدة بيت أمر شمال الخليل، وداهمت عدة منازلها وفتشتها واحتجز قاطنيها لتحقيقات ميدانية استمرت عدة ساعات.

واعتقلت قوات الاحتلال يوسف أحمد صبيح، ويوسف إبراهيم صبيح بعد مداهمة منزلي عائلاتهما في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة برك سليمان السياحية المحاذية للبلدة.