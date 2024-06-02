حرب الإبادة الجماعية تدخل يومها الـ 240.. مجازر الاحتلال متواصلة بغزّة

غزة/ فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 240 على التوالي حرب الإبادة الجماعية على غزة، وسط تكثيف غاراته ومجازره على مدينة رفح جنوب القطاع، ومرتكبًا أبشع الفظاع، بصورة تؤكد على تحديه لقرارات محكمة العدل الدولية المُطالبة بوقف العمليات العسكرية برفح، ومنع ارتكاب إبادة جماعية، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، الأمر الذي أدى إلى تصعيد الاحتلال لهجماته وارتكابه مجازر دامية بشكل مكثف، وإغلاقه لكل المعابر والمنافذ ومنع دخول المساعدات الإنسانية ما أدى إلى تعزيز فرص حصول المجاعة بشكل حقيقي.

وأصدرت وزارة الصحة بغزة، السبت، ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" الى 36379 شهيدًا و 82407 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي أحدث التطورات الميدانية:

انتشلت فجر اليوم الأحد، طواقم الدفاع المدني بمحافظة غزة 3 شهداء هم رجل وامرأة وطفلها الرضيع، وعددًا من الجرحى بعد استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة "النبيه" قرب ساحة الشوا في حي الدرج شرق مدينة غزة.

واستمرارًا لتدمير ونسف المربعات السكنية، نسف جيش الاحتلال مبان سكنية في منطقة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

واستهدفت غارات إسرائيلية حي البرازيل شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة،تزامنًا مع إطلاق طائرات الاحتلال المروحية النار بشكل مكثف وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية، إن مدفعية الاحتلال استهدفت عدة مناطق شرق دير البلح وسط قطاع غزة.