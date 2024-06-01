عشرات الآلاف يتظاهرون في "تل أبيب" للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى

غزة/ فلسطين أون لاين

يتظاهر عشرات آلاف المستوطنين في مدينة "تل أبيب"، مساء السبت، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل للأسرى مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، إلى جانب رحيل حكومة بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة، بسبب الفشل في إعادة الأسرى الإسرائيليين.

وامتدت الاحتجاجات إلى نحو 60 موقعًا وبلدة إسرائيلية، حيث أبدى المتظاهرون تأييدهم لخطاب بايدن ودعوا إلى إبرام صفقة تبادل بشكل فوري.

وشارك المئات بمسيرة احتجاجية انطلقت من مركز الكرمل إلى "حوريف" في مدينة حيفا، كما تظاهر الآلاف على شارع 65 في مفرق "كركور".

طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالخروج إلى العلن وإعلان موافقته الصريحة على الصفقة التي كشف عنها الرئيس الأميركي جو بايدن.

وقال ذوو الأسرى الإسرائيليين بغزة، السبت، إن المقترح الذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الجمعة، بشأن وقف إطلاق النار، يعطيهم الأمل في إعادة أبنائهم، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي قد ينسفه، وقد يحاول مجددا إفشال الصفقة الجديدة.

وأكدت العائلات أن المتطرفين في حكومة نتنياهو يريدون استمرار الحرب بلا نهاية، وأن هناك أقلية تبتزه وتهدد الصفقة.

وشددت عائلات الأسرى على ضرورة دعم الصفقة وعدم ترك الساحة للمتطرفين، ودعت عضوي حكومة الحرب بيني غانتس وآيزنكوت إلى التأكد من عدم سعي نتنياهو لإفشالها، وأكدت أن عليهما استخدام سلطاتهما لإنجاح صفقة التبادل الجديدة.أمل جديد

كما طالبت أعضاء الكنيست بدعم الصفقة التي أعلنها الرئيس الأميركي، مشيرة إلى أن الصفقة التي أعلنها بايدن تقدم لأول مرة أملا في عودة الرهائن سالمين.

وقال أحد أقارب الأسرى في مؤتمر مشترك للعائلات نظم أمام مقر وزارة الدفاع في تل أبيب: "خطاب بايدن يقدم لنا أملا حقيقيا لأول مرة بإعادة أبنائنا، لكن نتنياهو قد ينسف هذه الصفقة أيضا".

وفي مؤتمر مشترك للعائلات نظم أمام مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، بثته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، طالب قريب أسير آخر، نتنياهو، بإزالة كافة العراقيل وإعلان دعم مقترح الصفقة الإسرائيلي الذي كشف عنه الرئيس الأميركي.

ودعا ذوو الأسرى كافة الإسرائيليين إلى الخروج، السبت، إلى الشوارع والمشاركة في المظاهرات التي تطالب بإبرام صفقة فورية.

وقال قريب أحد المحتجزين في المؤتمر إن "هناك أقلية تبتز نتنياهو وتهدد الصفقة، وعلينا دعم الصفقة وعدم ترك الساحة للمتطرفين".

وفي غضون ذلك، نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن أفراد من عائلات الأسرى المحتجزين لدى حماس وسائر فصائل المقاومة قولهم إن الوقت ينفد، وإن اللحظة الراهنة قد تكون الفرصة الأخيرة لإنقاذ أرواح أقربائهم.

وطالبت العائلات الحكومة الإسرائيلية بألا تخيب آمالها، وقالت إن تأخر الحكومة في التوصل إلى صفقة كلفتهم فقدان كثير من أقربائهم المحتجزين لدى حماس.