استشهاد طفل برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر جنوب أريحا

غزة/ فلسطين أون لاين

استشهد مساء اليوم السبت، طفل وأصيب آخر برصاص الجيش الاسرائيلي خلال اقتحام مخيم عقبة جبر جنوب أريحا.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال، اقتحمت المخيم، واطلقت النار على شابين، اثناء تواجدهما قرب المقبرة الغربية في المخيم.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، أن طواقمه استلمت جثمان طفل شهيد يبلغ من العمر (15عاماً) عن أحد الحواجز العسكرية جنوب المدينة.

وفي وقت لاحق، أعلن الهلال الأحمر عن استشهاد أحد المصابين وتوجه طواقمه نحو تسلم جثمانه من قوات الاحتلال.

وفي مسافر يطا جنوب الخليل، أصيب 3 مواطنين برضوض بعد اعتداء عدد من المستوطنين عليهم بالضرب؛ مساء السبت.

وذكرت مصادر محلية، أن عددا من المستوطنين قاموا بالاعتداء بالضرب على كل من سعدي دبابسة ونجله، ومحمد دبابسة، ومنعوهم من التواجد والعمل في أراضيهم بمنطقة خلة الضبع القريبة من مستوطنة "أفيجال" المقاومة عنوة على أراضي المواطنين.

ويصعد جيش الاحتلال من اعتداءاته على الفلسطينيين في الضفة الغربية، بالتزامن مع العدوان الذي يشنه على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.