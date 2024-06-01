الأونروا: غزة تحولت إلى أنقاض والفلسطينيون يكافحون للبقاء

غزة/ فلسطين أون لاين

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، السبت، إن قطاع غزة الذي يتعرض لهجمات إسرائيلية منذ 8 أشهر تحول إلى أنقاض، وإن الأسر الفلسطينية تكافح للبقاء على قيد الحياة في ظروف "غير إنسانية".

وأشارت الوكالة، في منشور على حسابها عبر منصة إكس، إلى أن "غزة تحولت إلى أنقاض، ويتعين على الأسر الفلسطينية أن تعيش في ظروف غير إنسانية مع ندرة المياه والغذاء والإمدادات".

وشددت الوكالة الأممية على أنها "تواصل تقديم الدقيق لسكان غزة حتى في أحلك الظروف التي لا يمكن تصورها".

كما طالبت بـ"إنهاء الحصار المفروض على غزة فورا".

أعلنت وزارة الصحة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 95 شهيدا و350 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة في تحديثها اليومي، ارتفاع حصيلة العدوان إلى 36379 شهيدا و82407 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت: لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتشن قوات الاحتلال “الإسرائيلي” منذ 7 أكتوبر الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين إلى جانب تهجير مليوني نسمة وتدمير واسع جدًا في المنازل والبنى التحتية طال أكثر من 70 % من المباني، مع حصار مشدد وأزمة إنسانية خانقة ومجاعة غير مسبوقة خاصة في غزة وشمالها.