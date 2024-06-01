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الضفة الغربية.. ارتفاع حصيلة الاعتقال إلى 8975 منذ 7 أكتوبر

01 يونيو 2024 . الساعة 16:18 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ يوم أمس، واليوم السبت، 20 فلسطينيًا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم سيدة من القدس المحتلة، بالإضافة إلى أسرى سابقين، مما يرفع حصيلة الاعتقالات منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 8975.

وبحسب بيان صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، توزعت عمليات الاعتقال على محافظات جنين، ونابلس، وقلقيلية، وبيت لحم، والخليل، والقدس.

وترافقت عمليات الاعتقال بتنفيذ اعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات للمعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات تخريب وتدمير لمنازل الأهالي، واعتقال أفراد من العائلات كـ "رهائن".

 تصل حصيلة الاعتقالات في عموم الضفة الغربية المحتلة منذ السابع من أكتوبر، إلى أكثر من 8975، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن، ومن أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا.

 

#أسرى #اعتقالات #الضفة الغربية

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