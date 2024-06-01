اندلاع حرائق وإسقاط مسيّرة "نوعية".. حزب الله يشنّ هجومًا واسعًا على أهداف عسكرية "إسرائيلية"

غزة - فلسطين أون لاين

نفّذت المقاومة الإسلامية في حزب الله، اليوم السبت، عدة عمليات عسكرية في مواقع تموضع جنود الاحتلال "الإسرائيلي" شمال فلسطين المحتلة بالقرب من الحدود اللبنانية.

وقال حزب الله، "بعد رصد وترقب ‏ومتابعة دقيقة لمسيرات العدو التي تقوم بالاغتيالات واستهداف المنازل الآمنة، كَمَنَ مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية لمسيّرة من نوع هرمز 900 التي تعتدي على أهلنا ‏وقرانا واستهدفوها بالأسلحة المناسبة فوق الأراضي اللبنانية حيث تم إسقاطها."

وأعلن حزب الله استهداف مبنى يتموضع فيه جنود الاحتلال في مستعمرة شوميرا ‏بالأسلحة الصاروخية.

كما استهدف بالأسلحة الصاروخية مرابض ‏مدفعية العدو في خربة ماعر وانتشارًا لجنوده في محيطها، مؤكدًا إصابة الجنود بشكل ‏مباشر.، وفقًا لما أعلنه في البلاغ العسكري.

وشدد حزب الله على أن هذا الهجوم يأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة، ‌‏ورداً على ‌‏استهداف الاحتلال للدراجة النارية في بلدة مجدل سلم اللبنانية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن "حزب الله قصف قاعدة للجيش قرب "كريات شمونة"، وأحدث أضراراً جسيمة".

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال، عن تضرر مبنيين أحدهما عسكري بقصف صاروخي من لبنان على "كريات شمونة"، مشيرةً إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من مستوطنة "كريات شمونة" جراء قصف صاروخي من جنوب لبنان.