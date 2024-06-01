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"بقيَتْ البندقية في أيديهم حتى النّفَس الأخير".. انتشال جثامين أصحاب "المشهد الأسطوري" بمخيم جباليا

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بالفيديو "بقيَتْ البندقية في أيديهم حتى النّفَس الأخير".. انتشال جثامين أصحاب "المشهد الأسطوري" بمخيم جباليا

01 يونيو 2024 . الساعة 13:02 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يُظهر انتشال طواقم الإنقاذ لجثامين 3 مقاومين  من أعلى سطح منزل بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة، بعد انسحاب قوات الاحتلال "الإسرائيلي" والذين استشهدوا خلال اشتباك "أسطوري" مع قوات الاحتلال ورفضهم ترك السلاح رغم إصابتهم.

وحسب أحد من شهدوا لحظة الانتشال، فإن المنزل الذي استشهد أعلى سطحه المقاومون الثلاثة، كان في بلوك 2 بمخيم جباليا، فيما أفادت مصادر صحفية بأن الشهداء هم محمد البيك، ومعتصم ومحمد شحادة.

وفي 18 مايو/أيار الجاري، انتشر مقطع فيديو بشكل واسع على منصات التواصل -كان قد نشره جيش الاحتلال- وصف بـ"المشهد الأسطوري" وأظهر لحظة اشتباك مقاوم فلسطيني من سطح منزل مع جيش الاحتلال حتى استشهاده، ليحمل رفيقه البندقية ويكمل الاشتباك حتى يلحق به شهيدًا.

وأمس الجمعة، أعلن جيش الاحتلال أن الفرقة 98 انسحبت من جباليا بعد إنهاء عملياتها العسكرية لإجراء تقييمات بشأن المرحلة المقبلة، وتحدث عن تدمير أنفاق بطول 10 كيلومترات وانتشال جثث أسرى، كما تحدث عن تدمير مواقع لإنتاج الأسلحة وقتل مئات المسلحين الفلسطينيين.

 

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