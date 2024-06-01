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الصّحة: لا يزال عدد كبير من الشهداء تحت الأنقاض لا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم

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5 مجازر خلال 24 ساعة

الصّحة: لا يزال عدد كبير من الشهداء تحت الأنقاض لا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم

01 يونيو 2024 . الساعة 12:49 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" المستمر لليوم الـ 239 على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 95 شهيدًا و 350 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" الى 36379 شهيدًا و 82407 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
 

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