مسؤول بالاتّحاد الأوروبي: يجب تفادي المعايير المزدوجة إزاء الوضْع في غزة

غزة - فلسطين أون لاين

أكد مسؤول السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مساء أمس الجمعة، أنه يجب تفادي المعايير المزدوجة إزاء الوضع في غزة وقرار محكمة العدل الدولية.

وأشار "بوريل"، في كلمته خلال الجلسة العامة الثالثة "لحوار شانغريلا"، إلى أن احترام القانون الإنساني الدولي لم يعد يتم بالشكل المطلوب، وأن هناك أسئلة يتعين الإجابة عليها بشأن الأوضاع في أوكرانيا وغزة، وضرورة التزام الأطراف المعنية بالقوانين الدولية.

وقال "بوريل" عبر منشور في منصة "إكس"، إنه يدعم خريطة طريق أعلنها الرئيس الأميركي جو بايدن، لوقف دائم لإطلاق النار بقطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع، مشددًا أن الحرب يجب أن تنتهي الآن.

وأمس الجمعة، قال بايدن، إنه قدّم مقترحًا شاملًا لوقف إطلاق النار بغزة يتضمن 3 مراحل، يتم خلالها وقف الأعمال القتالية وتبادل للأسرى وإعادة إعمار قطاع غزة.

وأكد بايدن أنه حريص على انتهاء هذه الحرب، والبدء بمرحلة جديدة يعود فيها الأسرى إلى بيوتهم، وآن الأوان لليوم التالي أن يبدأ.

ومن جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء الجمعة، إنها تنظر بإيجابية إلى ما تضمنه خطاب بايدن من دعوته لوقف إطلاق النار في غزة، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وإعادة الإعمار وتبادل للأسرى.

وأكدت "حماس" في تصريح صحافي، أنها مستعدة للتعامل بشكل إيجابي وبنّاء مع أي مقترح يقوم على أساس وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل من قطاع غزة وإعادة الإعمار وعودة النازحين إلى جميع أماكن سكناهم وإنجاز صفقة تبادل جادة للأسرى إذا ما أعلن الاحتلال التزامه الصريح بذلك.