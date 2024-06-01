مُداهمات واعتقالات في الضّفة ومسيّرة "إسرائيلية" تقصف مخيم بلاطة بنابلس

غزة - فلسطين أون لاين

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم السبت، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن وقرى الضفة الغربية، تخللها اعتداءات همجية على المواطنين.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرقي المدينة، ما أدّى إلى اندلاع مواجهات وإطلاق كثيف للرصاص، وتحليق لطائرات "الدرون"، وانتشار مكثف في محيط المخيم وداخله.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني أحمد جبريل، إن "ثلاثة شبان أُصيبوا بالرصاص الحي في منطقة القدم، وآخرين بشظايا بالرأس والصدر، خلال اقتحام الاحتلال لمخيم بلاطة شرق نابلس".

وقصفت طائرة مسيّرة "إسرائيلية" محيط حارة الجماسين، كما نصب الاحتلال قناصة في عدة بنايات ومنازل في مخيم بلاطة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال هدمت جزءًا من سوبرماركت "العرايشي" للمرة الثامنة.

في الخليل، داهمت قوات الاحتلال بلدتي بيت أمر وسعير شمالي مدينة الخليل، جنوبي الضفة المحتلة، واعتقلت الشاب محمد فتحي العلامي، عقب اقتحام وتفتيش منزل عائلته في بيت أمر.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي بين المنازل أثناء اقتحامها بلدة سعير.

في جنين، اندلعت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها لبلدة برقين جنوب غربي مدينة جنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة اليامون شمال غربي مدينة جنين، وانسحبت منها دون الإبلاغ عن اعتقالات وإصابات.

واقتحمت القوات الصهيونية بلدة كفر دان غربي المدينة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة وعمليات تفجير عبوات ناسفة.

في قلقيلية، استهدف المقاومون قوات الاحتلال بعبوة متفجرة محلية الصنع خلال اقتحامها المدينة.

وداهم الجنود حي الجعيدي والقرعان، واعتقلوا المواطن زاهر أبو حامد وزوجته ووالدته، بعد تفتيش منزله وتخريبه، للضغط على نجله لتسليم نفسه.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت منزل الشاب المطارد طارق داود، وعاثت فيه خرابًا.

في القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر عقب شمالي مدينة القدس المحتلة، وداهمت بناية سكنية في البلدة، واعتقلت الشاب عبد الله الحلو من منزل عائلته.