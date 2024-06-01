كيف ردّت حماس على مُقترح بايدن لإنهاء الحرب على غزة؟ هذه أبرز التّفاصيل

غزة - فلسطين أون لاين

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء الجمعة، إنها تنظر بإيجابية إلى ما تضمنه خطاب بايدن من دعوته لوقف إطلاق النار في غزة، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وإعادة الإعمار وتبادل للأسرى.

وأكدت "حماس" في تصريح صحافي، أنها مستعدة للتعامل بشكل إيجابي وبنّاء مع أي مقترح يقوم على أساس وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل من قطاع غزة وإعادة الإعمار وعودة النازحين إلى جميع أماكن سكناهم وإنجاز صفقة تبادل جادة للأسرى إذا ما أعلن الاحتلال التزامه الصريح بذلك.

واعتبرت الحركة أن الموقف الأمريكي وما ترسخ من قناعة على الساحة الإقليمية والدولية بضرورة وضع حد للحرب على غزة هو نتاج الصمود الأسطوري لشعبنا المجاهد ومقاومته الباسلة.

وأمس الجمعة، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه قدّم مقترحًا شاملًا لوقف إطلاق النار بغزة يتضمن 3 مراحل، يتم خلالها وقف الأعمال القتالية وتبادل للأسرى وإعادة إعمار قطاع غزة.

وأكد بايدن أنه حريص على انتهاء هذه الحرب، والبدء بمرحلة جديدة يعود فيها الأسرى إلى بيوتهم، وآن الأوان لليوم التالي أن يبدأ.

وأوضح أن المرحلة الأولى في المقترح تتضمن عودة الفلسطينيين في غزة إلى منازلهم، ووقف إطلاق النار كامل لمدة ستة أسابيع، وانسحاب قوات الاحتلال من جميع المناطق المكتظة بالسكان، وعودة الأهالي إلى منازلهم في شمال القطاع وإطلاق سراح بعض المختطفين "الإسرائيليين"، وزيادة المساعدات الإنسانية إلى 600 شاحنة يوميًا.

وفي المرحلة الثانية، يتم تبادل كل الأسرى الأحياء بما في ذلك الجنود "الإسرائيليون"، وإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين.

أما في المرحلة الثالثة، فسيتم تنفيذ خطة إعادة إعمار شاملة لغزة، تهدف إلى إعادة بناء البنية التحتية وتحسين الظروف المعيشية لسكان القطاع. وقال بايدن: "هذا العرض مطروح الآن على الطاولة، وما نحتاجه هو التنفيذ."

وقال بايدن: "أحث القيادة الإسرائيلية على دعم هذا الاتفاق رغم أي ضغوط، وأطلب من "الإسرائيليين" أن يتراجعوا ويفكروا في ما سيحدث إذا فقدنا هذه الفرصة."