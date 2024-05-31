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"أوقفوا الإبادة".. مدرجات الملاعب العالمية تواصل التضامن والتعاطف مع غزّة

31 مايو 2024 . الساعة 23:06 بتوقيت القدس
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"أوقفوا الإبادة".. مدرجات الملاعب العالمية تواصل التضامن والتعاطف مع غزّة
غزة/ فلسطين أون لاين:

واصل التضامن الرياضي العالمي مع غزة

يتواصل التضامن الرياضي العربي والعالمي  مع قطاع غزة، في ظل حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي حصدت أرواح  أكثر من 35 ألف شهيد غالبيتهم من الأطفال والنساء..

وأثارت الحرب الصهيونية على قطاع غزة، ردود فعل قوية من قبل مختلف الشرائح الرياضية، وضجت المدرجات والملاعب بالتضامن والتعاطف مع أهل فلسطين.

ورفعت جماهير نادي الترجي الرياضي التونسي أعلام فلسطين في المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا، معبرة عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة.

ورفعت لافتة خلال تقديم اللاعبين للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا للسيدات بكرة القدم التي جمعت بين فريقي برشلونة الإسباني وليون الفرنسي  تحمل علم فلسطين، ومكتوب عليها :"أوقفوا الإبادة"، في إشارة لما يحدث في غزة.

وتضامن عدد من الرياضيين العرب والدوليين مع مدينة رفح أبرزهم " " نيكولاس جاكسون، وصاليبا، وعثمان ديمبيلي،  ورياض محرز،  وإدوارد ميندي، وأحمد سيد زيزو، ومحمد صلاح"، كما نشر المحترف الأردني في الدوري الفرنسي موسى التعمري على صفحته "الفيسبوك" : نحن لا نتعاطف معهم، هم منا ونحن منهم  ستبقى بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس.

ومع كل تضامن في الملاعب مع غزة، يتبعه تفاعل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، وتبقى قضية فلسطين حاضرة في كل الميادين.

#غزة #حرب الإبادة الجماعية

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