رسالة تضامنية مؤثرة من لاعبي باليستينو مع أطفال غزة (فيديو)

غزة / فلسطين أون لاين

خطف لاعبو نادي بالستينو التشيلي لكرة القدم الأضواء بطريقة تضامنهم مع أطفال غزة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، الذي أدى إلى استشهاد عشرات الآلاف من المواطنين.

وتظاهر اللاعبين بأنهم يمسكون أيدي أطفال لدى دخولهم إلى أرض الملعب قبل مواجهة يونيون اسبانيولا في الدوري التشيلي، في مشهد مؤثر ويرمز إلى الأطفال الفلسطينيين الذين قتلتهم آلة الإجرام الإسرائيلية.

ونشر الحساب الرسمي للنادي فيديو يظهر اللاعبي وهم يقومون بإسقاط ستراتهم كعلامة على إدانة الوفيات غير المرئية للأطفال في غزة، وعلق الحساب: "من واجبنا أن نجعل الجميع يراها".

Palestino deja caer sus chaquetas en señal de denuncia por las muertes invisibles de los niños en Gaza. Es nuestro deber hacer que todo el mundo los vea.



Más que un equipo, #TodoUnPueblo 🇵🇸 pic.twitter.com/DBNyZW9ihV — Club Deportivo Palestino (@CDPalestinoSADP) May 24, 2024

ودأب باليستينو الذي يمثل الجالية الفلسطينية في تشيلي على التضامن مع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي عبر رسائل مختلفة خلال مباريات الفريق.

ورفع لاعبو الفريق لافتة ضخمة كتب عليها بـ3 لغات (العربية والإنجليزية والإسبانية) عبارة "أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة" أثناء دخولهم أرضية الملعب قبل انطلاق المباراة مع الفريق الضيف يونيفرسيداد بالدوري المحلي الشهر الماضي.

وتزامن مع دخول اللاعبين باللافتة رفع جماهير الفريق في مدرجات ملعبه علما فلسطينيا ضخما بجانب أعلام فلسطينية صغيرة ملأت المدرجات، خلال المباراة.٠

ويعد بالستينو سابع أقدم ناد في تشيلي، وقد أُسس عام 1920 على يد مجموعة من المهاجرين العرب الفلسطينيين بمدينة أوسورنو (جنوب). وكان الهدف من تأسيسه لم شمل الجاليات العربية والفلسطينية المُقيمة هناك، والتي تمثل كتلة سكانية كبيرة تحتضنها هذه الدولة، وتعد من أكبر الجاليات الفلسطينية بالخارج.