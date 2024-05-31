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رسالة تضامنية مؤثرة من لاعبي باليستينو مع أطفال غزة (فيديو)

31 مايو 2024 . الساعة 21:22 بتوقيت القدس
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رسالة تضامنية مؤثرة من لاعبي باليستينو مع أطفال غزة (فيديو)
غزة / فلسطين أون لاين

خطف لاعبو نادي بالستينو التشيلي لكرة القدم الأضواء بطريقة تضامنهم مع أطفال غزة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، الذي أدى إلى استشهاد عشرات الآلاف من المواطنين.

وتظاهر اللاعبين بأنهم يمسكون أيدي أطفال لدى دخولهم إلى أرض الملعب قبل مواجهة يونيون اسبانيولا في الدوري التشيلي، في مشهد مؤثر ويرمز إلى الأطفال الفلسطينيين الذين قتلتهم آلة الإجرام الإسرائيلية.

ونشر الحساب الرسمي للنادي فيديو يظهر اللاعبي وهم يقومون بإسقاط ستراتهم كعلامة على إدانة الوفيات غير المرئية للأطفال في غزة، وعلق الحساب: "من واجبنا أن نجعل الجميع يراها".

ودأب باليستينو الذي يمثل الجالية الفلسطينية في تشيلي على التضامن مع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي عبر رسائل مختلفة خلال مباريات الفريق.

ورفع لاعبو الفريق لافتة ضخمة كتب عليها بـ3 لغات (العربية والإنجليزية والإسبانية) عبارة "أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة" أثناء دخولهم أرضية الملعب قبل انطلاق المباراة مع الفريق الضيف يونيفرسيداد بالدوري المحلي الشهر الماضي.

وتزامن مع دخول اللاعبين باللافتة رفع جماهير الفريق في مدرجات ملعبه علما فلسطينيا ضخما بجانب أعلام فلسطينية صغيرة ملأت المدرجات، خلال المباراة.٠

ويعد بالستينو سابع أقدم ناد في تشيلي، وقد أُسس عام 1920 على يد مجموعة من المهاجرين العرب الفلسطينيين بمدينة أوسورنو (جنوب). وكان الهدف من تأسيسه لم شمل الجاليات العربية والفلسطينية المُقيمة هناك، والتي تمثل كتلة سكانية كبيرة تحتضنها هذه الدولة، وتعد من أكبر الجاليات الفلسطينية بالخارج.

#غزة #رياضة

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