فرنسا تمنع شركات "إسرائيلية" من المشاركة بمعرض للأسلحة.. والشركة المستضيفة تكشف الأسباب !

غزة - فلسطين أون لاين

ألغت السلطات الفرنسية حضور شركات إسرائيلية لمعرض "يوروساتوري"، وهو معرض دولي للدفاع والأمن البريين، سيعقد في العاصمة باريس منتصف الشهر القادم. فيما وصف موقع واللا الإسرائيلي القرار بـ "الضربة" للصناعات الدفاعية في إسرائيل.

وقالت هيئة البث العبرية، إن الوزير بمجلس الحرب بيني غانتس عبر باتصال مع رئيس وزراء فرنسا عن رفضه قرار منع إسرائيل من المشاركة بمعرض للدفاع مقرر عقده الشهر المقبل في باريس.

ونقلت الهيئة عن غانتس قوله إن قرار منع إسرائيل من المشاركة في المعرض يعتبر "مكافأة للإرهاب".

وعن الأسباب، أوضحت شركة "كوج إيفنتس" المنظمة للمعرض لوكالة فرانس برس، أنه "بقرار من السلطات الحكومية، لن يكون هناك أي جناح عرض لقطاع الصناعات العسكرية الإسرائيلي في معرض يوروساتوري 2024"، من دون مزيد من التفاصيل، في حين كان من المقرر أن تعرض 74 شركة إسرائيلية معداتها خلاله.

وتعليقا على القرار، قالت وزارة الدفاع الفرنسية لرويترز: "لم تُستوف الشروط لاستضافة شركات إسرائيلية في المعرض في الوقت الذي يدعو فيه الرئيس إسرائيل إلى وقف عملياتها في رفح".

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه "غاضب" من الغارة الجوية الإسرائيلية التي تسببت في حريق أدى إلى استشهاد 45 شخصًا في مخيم في مدينة رفح بغزة، وهو ما أثار غضب زعماء العالم.

وتتبنى فرنسا موقفا متقدما نسبيا بشأن المطالبة بوقف الحرب في غزة، رغم حالة التضامن والتبرير التي أبدتها باريس في البداية مع الاحتلال، دعما لحربه على غزة، والتي بدأت في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وسرعان ما أصبحت فرنسا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تدعو رسميا وعلنا إلى وقف إطلاق النار في غزة وإلى هدنة مستدامة في غزة لإنهاء الحرب.

وتشن قوات الاحتلال حربًا مدمرة على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أسفرت عن عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين إلى جانب تهجير مليوني نسمة وتدمير واسع جدًا في المنازل والبنى التحتية، مع حصار مشدد وأزمة إنسانية خانقة ومجاعة غير مسبوقة.