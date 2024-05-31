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"استطلاع يصدم قادة الاحتلال".. 58% من الضباط يرغبون في مغادرة الخدمة بعد الحرب

31 مايو 2024 . الساعة 17:59 بتوقيت القدس
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"استطلاع يصدم قادة الاحتلال".. 58% من الضباط يرغبون في مغادرة الخدمة بعد الحرب
غزة/ فلسطين أون لاين

أظهر استطلاع داخلي في الجيش الإسرائيلي أن 42% فقط من الضباط في الخدمة العسكرية الدائمة يريدون الاستمرار في الخدمة بعد انتهاء الحرب على غزة والمستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأن 58% من الضباط يرغبون في مغادرة الخدمة، الأمر الذي أذهل قيادة الجيش الإسرائيلي.

ووصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الجمعة 31 مايو/أيار 2024، هذه المعطيات بأنها "مقلقة ومثيرة للاهتمام"، وأنها "أذهلت قيادة الجيش الإسرائيلي"، مشيرة إلى أن "الانخفاض مقلق في استعداد الضباط الدائمين لمواصلة خدمتهم العسكرية".

ونقلت الصحيفة عن ضابط كبير بالجيش الإسرائيلي (لم تسمّه): "يشعر الضباط الدائمون بالمسؤولية عن العواقب القاسية للحرب، الشعور بالفشل يطارد الضباط ولا يريدون الخدمة في جهاز فاشل".

كما أوضحت: "أجاب 42% فقط بالإيجاب على سؤال ما إذا كانوا يريدون مواصلة الخدمة، مقارنة بنسبة 49% تم تسجيلها في شهر أغسطس/آب 2023".

وتابعت: "مثل هذا الانخفاض في تسعة أشهر، خلال حرب استمرت ما يقرب من ثمانية أشهر، أذهل قيادة الجيش الإسرائيلي". كما وأشارت إلى "زيادة في طلبات الضباط للتقاعد من الجيش أثناء الحرب".

وأضافت الصحيفة: "ليس من المستغرب أن تكون هناك فجوة بين النظام العسكري والقطاع الخاص، ولكن الفجوة المزدوجة تُمثل الغضب والاستياء بين أولئك الذين يخدمون بالجيش".

 

#جيش الاحتلال #غزة #الاحتلال #طوفان الأقصى

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