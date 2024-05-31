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اليوم الـ 238.. مجازر جديدة ترفع حصيلة شهداء العدوان على غزّة إلى 284 36 شهيدًا

31 مايو 2024 . الساعة 17:18 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن الاحتلال ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 60 شهيدًا و280 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة، في  تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ 238، ارتفاع حصيلة العدوان إلى 36 ألفا و284 شهيدًا و 82 ألفا و57 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ودعت الوزارة ذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر رابط خاص، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

وتشن قوات الاحتلال حربًا مدمرة على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أسفرت عن عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين إلى جانب تهجير مليوني نسمة وتدمير واسع جدًا في المنازل والبنى التحتية، مع حصار مشدد وأزمة إنسانية خانقة ومجاعة غير مسبوقة.

#غزة

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