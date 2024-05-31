"لا تجعلوا مصيرنا في يد نتنياهو".. القسام تنشر مناشدة لأسيرة "إسرائيلية"

غزة/ فلسطين أون لاين

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الجمعة، مناشدة لأسيرة تطالب فيه الإسرائيليين بالتظاهر والضغط على حكومة نتنياهو من أجل إطلاق سراح الأسرى لدى المقاومة.

ولم يكشف "القسام" عن هوية الأسيرة، وقال إنها في الأسر منذ ما يزيد عن 237 يوما متواصلة داعية "الشعب الإسرائيلي" إلى العمل على إطلاق سراحها وعدم تركها تواجه مصير الطيار الإسرائيلي المفقود منذ ثمانينيات القرن الماضي، رون أراد.

وتساءلت: "هل سيصبح مصيري ومصير زملائي مثل مصير رون أراد"، في إشارة إلى الطيار الإسرائيلي رون أراد الذي لا زال مصيرة مجهولا منذ وقوعه أسيرا في قبضة المقاومة اللبنانية عام 1986.

ودعت الأسيرة للخروج بمسيرات يشارك فيها الاف الرجال والنساء وإغلاق شوارع تل أبيب، ولا يعودوا إلى بيوتهم قبل عودة الأسرى.

وأضافت: "لا تجعلوا مصيرنا في يد نتنياهو ومجلس الحرب. أنقذونا. الوقت ينفد".

وختمت قائلة: "الشعب يجب أن يقرر. لا نريد أن نموت هنا"