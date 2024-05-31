كيف ردّت القوات المسلحة اليمنية على العدوان الأمريكي البريطاني خلال السّاعات الماضية؟

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الجمعة، أنها نفّذت عملية عسكرية استهدفت فيها حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر.

وقالت القوات اليمنية في بيان عسكري، إنّ "القوة الصاروخية والقوة البحرية في القوات اليمنية نفّذت عمليةً عسكريةً مشتركةً استهدفتْ حاملةَ الطائراتِ الأمريكيةَ "ايزنهاور" في البحرِ الأحمرِ".

وأكدت أن العملية نُفذت بعددٍ من الصواريخِ المجنحةِ والباليستيةِ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً ومباشرةً.

وأشارت القوات اليمنية إلى أن تلك العملية تأتي ردًّا على جرائم العدوان الأمريكيِّ البريطانيِّ واستمراراً في الانتصارِ لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيّ.

وأوضحت أنها لن تترددَ في الردِّ المباشر والفوريّ على كلّ عدوان جديد على الأراضي اليمنية، وذلك باستهداف كافة مصادر التهديد وكلِّ الأهداف المعادية الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربيّ.

وشددت على أنَّ جرائم العدوان الأمريكيّ البريطانيّ لن تثنيَها عن أداء واجبها الدينيّ والأخلاقيّ والإنسانيّ تجاهَ الشعب الفلسطينيّ، مؤكدةً أن عملياتِها مستمرةٌ حتى وقفِ العدوانِ ورفع الحصارِ عنِ الشعب الفلسطينيّ في قطاع غزة.

ووفقًا لما ذكره بيان القوات اليمنية، فقد شنَّ العدوان الأمريكيّ البريطانيّ خلال الساعات الماضية عدداً من الغارات على العاصمة صنعاء ومحافظات صنعاء والحديدة وتعزَّ.

وفي أحدث إحصائية لعدد ضحايا العدوان، فقد أدت الغارات على الحديدة إلى وقوع 16 شهيداً و41 جريحاً منهم شهداء وجرحى من المدنيين في الغارات التي استهدفتْ مواقع مدنيةً كمبنى إذاعة الحديدة أمام مستشفى الثورة وخفر السواحل في ميناء الصليف، ليبلغ إجمالي الشهداءِ والجرحى من المدنيين والعسكريين 58 شهيدًا وجريحًا.

وقد أدت الغارات إلى تضرر مبنى إذاعة الحديدة وكذلك مبنى خفر السواحلِ في ميناء الصليف بالإضافة إلى تضرر عددٍ من السُّفُنِ التجاريةِ في الميناء.