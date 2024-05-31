وزير "إسرائيلي" سابق يستهزأ: حماس لا تزال تُطلق الصّواريخ وحكومتنا تتحدث عن وهم النّصر المطلق

غزة - فلسطين أون لاين

اعترف وزير العدل السابق في دولة الاحتلال حاييم رامون، بأن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لا تزال صامدة في غزة، وتمكنت بشكل فعلي من إعادة بسط قبضتها العسكرية في كل منطقة انسحبت منها قوات جيش الاحتلال.

ونشر رامون مقالًا تابع في صحيفة "معاريف" العبرية، قال فيه، "رغم أن الجيش زعم سابقًا تفكيك القدرات العسكرية للحركة في جباليا، ولكنه تفاجأ لاحقًا بأن مقاتلي الحركة لا يزالون هناك، وعندما نغادر مرة أخرى سنكتشف ذلك مجددًا".

وأكد أن حماس لا تزال تسيطر بشكل شبه كامل على قطاع غزة، بما في ذلك الأمور المدنية وتوزيع المساعدات الإنسانية.

ولفت الوزير السابق إلى أن الجنود الأسرى لا يزالون في غزة، وأن الادعاء القائل بأن الضغط العسكري سيعيدهم غير صحيح.

وأوضح في مقاله إلى أن الاحتلال لم يستطع تحقيق أهدافه في الحرب على غزة، متّهمًا مجلس وزراء الحرب وهيئة الأركان العامة بالفشل الذريع في تحقيق أهداف الحرب.

وعلّق قائلًا، " نحن الآن على وشك الهزيمة الاستراتيجية".

وكشف رامون أن مجلس الحرب يغرق الجمهور الإسرائيلي بأنصاف الحقائق.

وتابع، "بعد 238 يومًا من الحرب، حماس لا تزال قادرة على إطلاق الصواريخ وتهديد المستوطنات".

وختم المقال قائلًا: "بعد أن ارتكب مجلس الوزراء الحربي وهيئة الأركان العامة جميع الأخطاء المحتملة في هذه الحرب، فهم مصممون على الاستمرار في فعل المزيد من الشيء نفسه. إن رفض أعضاء مجلس الوزراء الحربي ورئيس الأركان الاعتراف بأن الفشل الكبير في 7 أكتوبر قد تفاقم بسبب التخلف الاستراتيجي الكبير، يدفعهم إلى الاستمرار في الترويج للجمهور بأننا على بعد خطوة من "النصر الكامل"، بينما نحن على بعد خطوة من الهزيمة الاستراتيجية".