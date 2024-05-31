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هذا ما خلّفه الاحتلال بعد 20 يومًا من عمليته العسكرية في جباليا.. مرصد حقوقي يوثّق

31 مايو 2024 . الساعة 11:34 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن الاحتلال "الإسرائيلي" يمعن في جريمة التهجير القسري بتدمير ما تبقى من الأحياء السكنية ومراكز الإيواء الأممية في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقال المرصد الأورومتوسطي، إن "جيش الاحتلال تعمّد على مدار ثلاثة أسابيع من عمليته العسكرية في جباليا التدمير الشامل لمقومات الحياة والسكن والنجاة المتبقية في المخيم، بما في ذلك محو مربعات سكنية بأكملها ومراكز طبية وتموينية، ومراكز الإيواء التابعة للأمم المتحدة".

وأشار إلى أنه لم تسلم أي بناية سكنية من القصف أو التجريف أو الحرق في مخيم جباليا، مع تدمير كامل للبنية التحتية، وحرق السوق الرئيسي والمحال في الشوارع المحيطة به.

ووثّق فريق الأورومتوسطي، تدمير جيش الاحتلال جميع مقار أونروا في مخيم جباليا من مدارس ومخزن توزيع مساعدات ومركز صيانة وحرق المقر الرئيسي للوكالة بما في ذلك إتلاف المستندات اللاجئين.

وأوضح أن المدارس ومقار أونروا المدمرة كانت تعد مأوى ومراكز إيواء لآلاف المدنيين الفلسطينيين الذين طردوا من منازلهم بعد تدميرها في هجمات "إسرائيلية"، أو في محاولة منهم لإيجاد مناطق آمنة والنجاة بأنفسهم.

وتابع، "نهج التدمير "الإسرائيلي" الشامل والمتعمد وواسع النطاق لأشكال الحياة والسكن كافة في مخيم جباليا يمثل نمطًا واضحًا يتكرر في مناطق قطاع غزة كافة بهدف ترسيخ جريمة التهجير القسري.

ولفت إلى أن الاحتلال يتعمد عسكرة الأعيان المدنية بشكل منهجي، بما في ذلك تحويل مدارس ومرافق تعليمية ومستشفيات إلى قواعد عسكرية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقواعد الحرب.

وأردف قائلًا، "حتى المدارس التي تتولى أونروا إدارتها والتي تحولت إلى مراكز إيواء تعرضت وما زالت لهجمات "إسرائيلية" مكثفة بما في ذلك في المناطق التي أعلن جيش الاحتلال أنها مصنفة "آمنة".

وطالب بتدخل دولي عاجل لوقف جميع الهجمات العسكرية "الإسرائيلية" التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بشكل مباشر وعلى نحو منهجي ووقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

#مخيم جباليا #الحرب على غزة #المرصد الأورومتوسطي #طوفان الأقصى

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