16 شهيدًا و35 إصابة في قصف أمريكي بريطاني على اليمن

غزة - فلسطين أون لاين

ارتقى عدد من الشهداء وأُصيب آخرون في قصف الطيران الأمريكي البريطاني، مساء الخميس، عدة مواقع في العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة الحديدة.

وأكدت وسائل إعلام يمينة، ارتقاء 16 شهيدًا وإصابة 35 آخرين جراء غارات أمريكية بريطانية على محافظة الحديدة وميناء الصليف.

وذكرت مصادر يمنية، أن دوي انفجارات عنيفة سُمعت في صنعاء تزامناً مع قصف استهدف المطار الدولي ومنطقة النهدين جنوب العاصمة ومنطقة جربان في مديرية سنحان، ومبنى في ميناء الصليف بمحافظة الحديدة.

ومن جهته، قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، إن "العدوان الأمريكي البريطاني على صنعاء والحديدة عقاب لليمن على مساندة غزة ودعم لـ"إسرائيل" لمواصلة جرائم الإبادة".

وأشار عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله"، علي القحوم، إلى أن عمليات اليمن في البحر مستمرة حتى رفع الحصار وإنهاء العدوان على قطاع غزة، ولن تثنيها غارات ولا قصف.

وقال القحوم، " عليهم تحمل التبعات، فاليمن سيرد وبقوة وسيستمر في رده المزلزل والقاصم ومن دون تردد".

وأضاف، "عليهم تحمل المسؤولية في توسيع نطاق الصراع على مستوى المنطقة واليمن".

وأكد أنه لا بد من إدراك حجم تصاعد قوة اليمن، لافتًا إلى أن الصواريخ البالستية ستصل أهدافها في البحر وفي الأراضي المحتلة.

وشدد القحوم على أن يد اليمن مفتوحة للسلام مع دول الجوار لكنه في المقابل لن يتأخر في الرد على أي مصدر للعدوان.