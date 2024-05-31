الاحتلال يعترف بمقتل جنديين في معارك غزة الضّارية

غزة - فلسطين أون لاين

اعترف جيش الاحتلال "الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، بمقتل جنديين "إسرائيليين"؛ خلال المعارك الضارية مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن "القتيلين هما المؤهل أدار غافرييل (24 عامًا) وهو مقاتل في كتيبة الدورية 6828، لواء مدرسة المشاة في سلاح (828)، وهو الذي قُتل بمعركة في شمال قطاع غزة.

والقتيل الثاني هو الرقيب يونتان إلياس (20 عامًا) وهو مقاتل في لواء غفعاتي، وقد قُتل في معركة بجنوب قطاع غزة.

وفي الحادثة نفسها، أُصيب ضابط مقاتل من لواء غفعاتي إصابة خطرة.

وأمس الخميس، أقرّ جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بمقتل 3 من جنوده وإصابة 3 آخرين في قطاع غزة والضفة الغربية.

ووفقًا لما اعترف به جيش الاحتلال، فقد ارتفع عدد القتلى الإجمالي منذ السابع من أكتوبر إلى 644 عسكريًا.

ومنذ بداية شهر مايو الجاري، اعترف جيش الاحتلال بمقتل 38 عسكريًا، منهم 29 قتيلًا سقطوا في معارك غزة، و3 جنود ومستوطن بنيران حزب الله في الشمال، وضابط في وحدة اليمام الخاصة في اشتباكات طولكرم، واثنين بعملية الدهس قرب نابلس، بالإضافة إلى موظف في وزارة الحرب جراء قذيفة هاون في معبر رفح.