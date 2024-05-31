حرب الإبادة في يومها الـ 238: شهداء وجرحى في جرائم الاحتلال المتواصلة بغزّة

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 238 على التوالي، مرتكبًا أبشع المجازر التي تُسجّل في تاريخ الحروب التي مرّت بها فلسطين على مرّ العصور وفقًا لتوثيقات المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وفي المتابعة الميدانية لآخر أحداث حرب الأبادة الجماعية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره على كافة مناطق غزة، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.

وأفادت مصادر محلية، بارتقاء 3 شهداء وإصابة عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي استهدف، بعد عصر اليوم، محيط مسجد صلاح الدين بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصف حي الزيتون بقذائفها، فيما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها صوب ميناء الصيادين غربي مدينة غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال المتقدمة غرب المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، نيران رشاشاتها بكثافة.

وشنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة تزامنا مع قصف مدفعي استهدف وسط مدينة رفح جنوب القطاع، كما استهدف إطلاق نار مكثف من الطيران المروحي الإسرائيلي وسط وغرب مدينة رفح.

وارتقى شهداء وأصيب آخرون في قصف الاحتلال استهدف منزلاً لعائلة البيك في محيط الكلية الجامعية في تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

واصلت مدفعية الاحتلال قصفها على مناطق شرق البريج وشمال جسر وادي غزة وجحر الديك والمغراقة والزهراء.

وأفادت مصادر صحفية بأن طائرات الاحتلال أطلقت نيرانها غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق، ارتقى ثلاثة شهداء من عائلة "درويش" في قصف صهيوني استهدف سيارتهم في مخيم النصيرات.

وارتقى 8 شهداء وأُصيب آخرون جرّاء استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة "الصوص" في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال محيط مسجد النور في بلوك 9 بمخيم البريج وسط القطاع.

وفي مجزرة أخرى، استهدف الاحتلال منزلًا لعائلة "الهور" في مخيم البريج، ما أدى إلى ارتقاء 4 شهداء، في حصيلة غير نهائية.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها شرق مخيم المغازي وسط القطاع.

وارتقى شهيد وأُصيب آخرون في قصف صهيوني استهدف منزلًا لعائلة "جحجوح" في النصيرات وسط قطاع غزة.

كما استشهد مواطن على الأقل وأصيب آخرون في قصف استهدف منزلاً في المخيم الجديد شمال النصيرات وسط القطاع.

في رفح، واصل الاحتلال قصفه الجوي والمدفعي على عدة مناطق متفرقة في مدينة رفح، وسط إطلاق الطائرات الحربية نيرانها بشكل مكثف.

وأطلقت طيران الاحتلال المروحي نيرانه على مناطق وسط وغرب مدينة رفح.

وقصفت مدفعية الاحتلال منطقة مصبح شمال رفح.

وشنت طائرات الاحتلال عدة غارات متتالية على منازل المواطنين شرقي رفح، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار على منطقة تل السلطان غربي المدينة.

في شمال قطاع غزة، انسحبت قوات الاحتلال من جباليا بشكل كلي بعد 3 أسابيع متواصلة من العملية العسكرية، مخلفةً دمارًا هائلًا وعددًا كبيرًا من الشهداء في الطرقات وتحت الركام.

أطلقت قوات الاحتلال النار من طائرات "كواد كابتر" في محيط مدارس بيت لاهيا التي تأوي النازحيين شمال غزة.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها على عدة مناطق متفرقة في جباليا شمال القطاع.

واستهدفت مدفعية الاحتلال مناطق: "قليبو - محيط الشيخ زايد - تل الزعتر - شرق مخيم جباليا" شمال قطاع غزة.

في مدينة غزة، قصفت مدفعية الاحتلال حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها صوب ميناء الصيادين غربي مدينة غزة.

وارتقى عدد من الشهداء من عائلة آل البيك في قصف الاحتلال محيط الكلية الجامعية في تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية قصفت عمارة كحيل قرب مفترق السامر وسط مدينة غزة.

وأُصيب عدد من المواطنين جراء استهداف الاحتلال شقة سكنية تعود لعائلة "منية" بالقرب من مفترق السنافور بحي التفاح شرق مدينة غزة.