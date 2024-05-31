آخر التّطورات.. حرب "الإبادة الجماعية" على غزة تدخل يومها الـ 238 تواليًا

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 238 على التوالي، مرتكبًا أبشع المجازر التي تُسجّل في تاريخ الحروب التي مرّت بها فلسطين على مرّ العصور وفقًا لتوثيقات المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وفي أحدث إحصائية لوزارة الصّحة الفلسطينية، فقد ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 36224 شهيدًا و 81777 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي المتابعة الميدانية لآخر أحداث حرب الأبادة الجماعية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره على كافة مناطق غزة، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.

في المحافظة الوسطى، ارتقى ثلاثة شهداء من عائلة "درويش" في قصف صهيوني استهدف سيارتهم في مخيم النصيرات.

وارتقى 8 شهداء وأُصيب آخرون جرّاء استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة "الصوص" في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال محيط مسجد النور في بلوك 9 بمخيم البريج وسط القطاع.

وفي مجزرة أخرى، استهدف الاحتلال منزلًا لعائلة "الهور" في مخيم البريج، ما أدى إلى ارتقاء 4 شهداء، في حصيلة غير نهائية.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها شرق مخيم المغازي وسط القطاع.

وارتقى شهيد وأُصيب آخرون في قصف صهيوني استهدف منزلًا لعائلة "جحجوح" في النصيرات وسط قطاع غزة.

كما استشهد مواطن على الأقل وأصيب آخرون في قصف استهدف منزلاً في المخيم الجديد شمال النصيرات وسط القطاع.

في رفح، واصل الاحتلال قصفه الجوي والمدفعي على عدة مناطق متفرقةفي مدينة رفح، وسط إطلاق الطائرات الحربية نيرانها بشكل مكثف.

وقصفت مدفعية الاحتلال منطقة مصبح شمال رفح.

وشنت طائرات الاحتلال عدة غارات متتالية على منازل المواطنين شرقي رفح، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار على منطقة تل السلطان غربي المدينة.

في شمال قطاع غزة، أطلقت قوات الاحتلال النار من طائرات "كواد كابتر" في محيط مدارس بيت لاهيا التي تأوي النازحيين شمال غزة.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها على عدة مناطق متفرقة في جباليا شمال القطاع.

واستهدفت مدفعية الاحتلال مناطق: "قليبو - محيط الشيخ زايد - تل الزعتر - شرق مخيم جباليا" شمال قطاع غزة.

في مدينة غزة، قصفت طائرات الاحتلال الحربية قصفت عمارة كحيل قرب مفترق السامر وسط مدينة غزة.

وأُصيب عدد من المواطنين جراء استهداف الاحتلال شقة سكنية تعود لعائلة "منية" بالقرب من مفترق السنافور بحي التفاح شرق مدينة غزة.