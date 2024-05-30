إغلاق معبر رفح.. يحرم رياضيي غزّة فرص الانضمام لأندية ومباريات دولية

رفح/ فلسطين أون لاين:

يفاقم استمرار إغلاق معبر رفح البري بين قطاع وغزة ومصر بعد سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي عليه في السابع من أيار/مايو الجاري، خطورة الأزمة الكارثية للمدنيين الفلسطينيين، ويحرم الآلاف من المرضى والطلاب والفرق الطبية والرياضية من السفر واستكمال أحلامهم المعلقة والعالقة حتى إشعار غير معلوم.

حيث كان ينتظر عدد من الرياضيين موعد سفرهم، لتحقيق فرص الانضمام في الأندية المصرية أو الاحتراف في أندية عربية متعددة، في ظل توقف النشاط الرياضي في غزة بسبب حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ولم يقف ذلك عند هذا الأمر حيث باتت فرصة عدد من اللاعبين مهددة في الالتحاق في الأندية المصرية، بسبب تأخرهم عن الموعد المتفق عليه للتواجد في جمهورية مصر العربية.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد الحكم الدولي محمد أبو شهلا الشارة الدولية التي حصل عليها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، كونه لم يتمكن من المشاركة في إحدى البطولات الآسيوية، بعد استدعائه لإدارة أحد المباريات، لكن إغلاق المعبر منعه من مغادرة غزة.

كما وكان من المقرر أن يغادر عدد من المدربين والإعلاميين غزة للمشاركة في دورات تدريبية خارجية، لكن الحرب والقيود المفروضة منعتهم من تحقيق طموحاتهم.

وتواصل قوات الاحتلال في حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، ولم يكن الرياضيون بمعزل عن أبناء شعبهم من الاستهداف والقتل والاعتقال والإصابة والتشريد.

وبلغت حصيلة شهداء كرة القدم الفلسطينية الذين استشهدوا في الحرب المتواصلة على غزة، إلى 183 رياضياً فلسطينياً بينهم 80 لاعباً، وتدمير 45 منشأة رياضيّة، واعتقال 11 رياضياً، منذ السابع من شهر أكتوبر 2023.