كل العيون على رفح.. لماذا أثار هذا الوسم العالمي كل هذا "الغضب"؟

ترجمة خاصة/ فلسطين أون لاين

إذا كنت من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، فمن المحتمل أنك لاحظت صورة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول غزة تكتسب زخمًا على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

يقول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي إن الصورة التي أنشأها الذكاء الاصطناعي "تغطي" على تفاصيل الواقع القاسي الذي يواجهه الفلسطينيون في غزة، بينما يقول آخرون إنها تساعد في رفع مستوى الوعي على المنصات المؤيدة لإسرائيل.

وقد تمت مشاركة الصورة الصناعية، التي حصدت 40 مليون مشاركة على إنستغرام، من قبل المشاهير بما في ذلك المغني كهلاني، والممثل الكوميدي حسن منهاج، ونجم بريدجيرتون نيكولا كوجلان وملايين المستخدمين العاديين على حد سواء.

وتظهر الصورة خطوط خيام ممتدة على مسافة بعيدة، تقابلها جبال ثلجية تذكرنا بجبال الألب، بينما تقول الخيام ذات القمة البيضاء في وسط الصورة: كل العيون على رفح.

ويأتي ذلك في أعقاب إدانة واسعة النطاق لما أصبح يعرف باسم مجزرة رفح، حيث قصفت القوات الإسرائيلية مخيما يؤوي النازحين الفلسطينيين في مدينة أقصى جنوب قطاع غزة يوم الأحد، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 45 شخصا - معظمهم من النساء والأطفال - وإصابة العشرات. من الآخرين.

والتهمت النيران الخيام في أعقاب الغارات الجوية، وأُحرق عدد من الفلسطينيين أحياء. وأظهرت لقطات مصورة من الاعتداء جثثا متفحمة وأطرافا مقطوعة وطفلا مقطوع الرأس. وأثار ذلك المزيد من الغضب بين السياسيين والناشطين المؤيدين للفلسطينيين على حد سواء، بعد أن خلفت الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر أكثر من 36 ألف قتيل فلسطيني.

وجاءت الضربة - التي أعقبتها ضربة أخرى على المنطقة الآمنة يوم الثلاثاء - بعد أيام فقط من حكم محكمة العدل الدولية بأنه يجب على إسرائيل أن توقف فورًا أي هجوم عسكري على رفح.

وتوجه العديد من المستخدمين إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن رعبهم ومشاركة صور الهجوم، متهمين العديد من وسائل الإعلام الرئيسية بـ "تبييض" الضربة الإسرائيلية.

في هذه الفترة يبدو أن الصورة التي أنشأها الذكاء الاصطناعي قد ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

ليس من الواضح من قام بإنشاء الصورة، ولكن تم تحميلها على Instagram كقالب، وهو تنسيق يسمح بإعادة مشاركة الصورة بواسطة مستخدمين مختلفين، ويستخدمه الكثيرون لإظهار دعمهم لقضية ما.

تم تحميل الصورة نفسها على موقع X، تويتر سابقًا، حيث حصدت مئات الآلاف من المشاركات والإعجابات.

وقد قوبل تأثيرها الفيروسي، بردود فعل متباينة من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشار البعض إلى أن مقاطع الفيديو من رفح التي شاركها الصحفيون الفلسطينيون تم تجاهلها لصالح صورة أكثر "تعقيمًا" تصور رفح بشكل غير دقيق على أنها مدينة خيام هادئة محاطة بالجبال.

"لقد خاطر الصحفيون الفلسطينيون بحياتهم لعدة أشهر لتوثيق كل مجزرة، وبدلاً من ذلك يعيد الناس نشر "فن" تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي يقول "كل العيون على رفح" ولا يخبرنا شيئًا عما يحدث بالفعل على الأرض أو يعطينا شيئًا" أي عناصر عمل"، كتب أحد المستخدمين على X.

"يبدو من المتناقض إلى حد ما لفت الانتباه باستخدام صورة مزيفة ومعقمة بدلاً من استخدام الصور الحقيقية الصادمة من رفح؟" تساءل آخر.

وشجع مستخدمون آخرون الأشخاص على مشاركة المعلومات التي توفر المزيد من السياق حول الوضع الإنساني في غزة، أو الخطوات العملية التي يمكن للمشاهدين المعنيين اتخاذها لدعم الفلسطينيين.

ومع ذلك، اعترض العديد من الأشخاص الآخرين على هذا المنظور، بحجة أن الصور القادمة مباشرة من غزة غالبًا ما كانت تواجه قيودًا، وفي بعض الأحيان تمت إزالتها بواسطة منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالوا إن الصورة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي يبدو أنها تحايلت على خوارزمية ميتا، والتي يقول العديد من النشطاء إنها تقمع المحتوى المؤيد للفلسطينيين وتحظر الظل على المبدعين الذين يتحدثون عن غزة.

أجاب أحد المستخدمين: "السبب الحقيقي وراء انتشار الصورة بهذه السرعة هو أنه لم يتم اكتشافها بواسطة نظام الإشراف". "إذا شاركوا صورًا حقيقية، فسيتم حظر الظل أو وضع علامة عليهم بسبب محتوى عنيف".

وأضاف مستخدم آخر : "ميتا يحجب حسابات الفلسطينيين عند مشاركتها".

واتهم مستخدمون آخرون أولئك الذين يشاركون الصورة المنتشرة حاليًا بـ "النشاط الأدائي"، قائلين إنهم ظلوا صامتين خلال الأشهر الثمانية الماضية بينما واصلت إسرائيل هجومها العسكري على غزة.

وكتب أحد المستخدمين: "إعادة نشر قالب "كل العيون على رفح" لا يعفيك من آخر 7 أشهر كنت صامتاً فيها بالمناسبة" .

ورفض آخرون هذه الردود، قائلين إن كل الوعي إيجابي وأن المطالب المتعلقة بغزة كانت واضحة، على عكس أعمال التضامن السابقة على الإنترنت مثل حملة "أزرق من أجل السودان" التي تدعم احتجاجات 2019 في السودان و#blackouttuesday من أجل حياة السود مهمة. حركة.

"قد يبدو منشور منظمة العفو الدولية "كل الأنظار على رفح"" أداءً "أو محبطًا، لكن بصراحة، إسرائيل وفلسطين هي حرب رأي عام وتوافق في الآراء، إذا أصبح الوقوف ضد المذبحة التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين" موضة" جيد،" جادل أحد المستخدمين.

"لا أعتقد أنه يمكن مقارنتها بالمربعات السوداء لحياة السود مهمة التي كانت تتسم بالاحترام بشكل غريب وتستند إلى هدف غامض يتمثل في "الاستماع والتعلم" - فرضية هذا الاحتجاج ضد الهجوم في رفح هي أننا نريد أن تتوقف الإبادة الجماعية". واصلت. "هذا مطلب واضح وقابل للتحقيق."