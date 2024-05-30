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"بقدمين مبتورين".. الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن الأسيرة المصابة وفاء جرار

30 مايو 2024 . الساعة 17:03 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عن الأسيرة وفاء جرار، بعد إجراء عملية بتر لقدميها.

ووفقًا لعائلتها، قرر الاحتلال تسليم الأسيرة البالغة (49 عامًا) إلى "الارتباط الفلسطيني" رغم حالتها الصحية الحرجة، ثم نقلت إلى مستشفى ابن سينا لمواصلة العلاج.

وأكد نجلها حذيفة أن سلطات الاحتلال بهذا الأسلوب قررت اغتيال والدته، لافتا إلى أن العائلة رفضت استلامها حتى تتم معالجتها، لكن الاحتلال يحاول التنصل من مسؤولياته متناسيا أنه السبب بما جرى معها بعد اعتقالها.

وكانت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، قالا إن وفاء خضعت للعملية "جرّاء الإصابة التي تعرضت لها بعد اعتقالها من قوات الاحتلال بتاريخ 21 مايو/أيار الجاري".

وأوضحت المؤسستان الفلسطينيتان -في بيان مشترك- أن اعتقال هذه الأسيرة تم بعد اقتحام منزلها في جنين "خلال العملية العسكرية الأخيرة التي شنها الاحتلال على المدينة ومخيمها، والإعلان عن إصابتها لاحقا".

ووفاء زوجة الأسير عبد الجبار جرار (58 عاما) من جنين، والمعتقل إداريا منذ فبراير/شباط 2024، وهذا أول اعتقال تتعرض له، وهي أم 4 أبناء، وفق الهيئة والنادي الفلسطينيين.

وتعقيبا على الإفراج عن وفاء، قالت حركة حماس في بيان إن إسرائيل "تتنصل مما تعرضت له الأسيرة أثناء اعتقالها وإصابتها إصابة خطيرة بترت على إثرها أطرافها السفلية، وتهرب الاحتلال من علاجها، وهو ما يشكل جريمة مركبة يتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عنها".

#الأسرى #الضفة الغربية #الأسيرات في سجون الاحتلال

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