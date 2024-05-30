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5 مجازر خلال 24 ساعة والصّحة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة

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5 مجازر خلال 24 ساعة والصّحة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة

30 مايو 2024 . الساعة 13:50 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أصدرت وزارة الصّحة الفلسطينية، اليوم الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" المستمر لليوم الـ 237 على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إن "الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 53 شهيدًا و 357 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا  العدوان الإسرائيلي إلى 36224 شهيدًا و 81777 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

#وزارة الصحة #الحرب على غزة #شهداء غزة #طوفان الأقصى

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