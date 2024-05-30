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"القسّام تنفّذّ وعدها".. هكذا دكّ المقاومون جنود الاحتلال وآلياتهم بمحاور توغلهم في رفح

30 مايو 2024 . الساعة 12:36 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

تُواصل كتائب الشّهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، لليوم الـ 237 من معركة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التّوغل في قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام، اليوم الخميس، أنها تمكّنت من استهداف قوة صهيونية راجلة مكونة من 5 جنود بعبوة "قفّاز" مضادة للأفراد وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح شرق حي التنور بمدينة رفح جنوب القطاع.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري منفصل، إنها تمكنت بالاشتراك مع سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، من استهداف  آليتين عسكريتين لجيش الاحتلال بقذائف "التاندوم" و الـ "RPG" بعد تموضعهما في محيط مدرسة الشوكة شرق مدينة رفح.

واستهدفت كتائب القسام 3 جنود من جيش الاحتلال بقذيفة مضادة للأفراد أصابتهم بشكل مباشر بجوار بلدية الشوكة بمدينة رفح جنوب القطاع.

#كتائب القسام #الحرب على غزة #طوفان الأقصى #استهداف آليات الاحتلال #محاور التّوغل

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