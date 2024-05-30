"لخلافة رئيسي".. بدء التّرشح للانتخابات الرئاسية المبكرة في إيران

غزة - فلسطين أون لاين

أكد التلفزيون الإيراني الرئيسي، أن عملية تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية، قد بدأت بشكل فعلي اليوم الخميس، وتنتهي في السادس من حزيران/ يونيو المقبل.

وقالت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، إن عملية التسجيل بدأت في وقت مبكر من صباح الخميس، وتستمر حتى ساعات المساء.

وأشارت إلى أنه بعد انتهاء الترشح، يتم تحديد المؤهلين الذين تتوافر فيهم الشروط اللازمة لخوض الاستحقاق الرئاسي.

وفي وقت سابق، أعلنت الجمهورية الإيرانية، أنها ستجري انتخابات رئاسية مبكرة في 28 يونيو/حزيران المقبل، عقب وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة مروحية.

وأشارت وكالة "إرنا" الإيرانية، إلى أن الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة في البلاد جاء بعد اجتماع بين رؤساء السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية.

ولفتت الوكالة إلى أن الحملات الانتخابية ستجري خلال الفترة الممتدة بين 12 و27 يونيو/حزيران.

وأجاز المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، تولّي محمد مخبر، النائب الأول للرئيس الإيراني الراحل، منصب الرئاسة مؤقتاً حتى إجراء انتخابات رئاسية في غضون 50 يوماً، بحسب الدستور الإيراني.

واستضاف الاجتماع مخبر الذي تولى إدارة السلطة التنفيذية، وشارك فيه رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، والمساعد القانوني للرئيس الإيراني محمد دهقان، وقائم مقام رئيس مجلس صيانة الدستور سيامك ره بيك، ونائب وزير الداخلية للشؤون السياسية محمد تقي شاهجراغي.

وفي 20 مايو/أيار الجاري، أعلنت الجمهورية الإيرانية الإسلامية، مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان، ووالي أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، وإمام جمعة تبريز آية الله رحمتي، وعددًا من المرافقين إثر سقوط مروحية في محافظة أذربيجان الشرقية أثناء عودتهم من مراسم افتتاح سد على الحدود بين إيران وأذربيجان، الأحد، بمشاركة رئيس أذربيجان إلهام علييف.