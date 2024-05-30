"خسائر بعشرات ملايين الشواقل".. اندلاع حريق ضخم في السّوق المركزي برام الله بفعل قنابل قوات الاحتلال

غزة - فلسطين أون لاين

اندلع حريق كبير في سوق الخضار المركزي برام الله، جرّاء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز بشكل مكثف خلال اقتحامها عدة مناطق في المدينة، فجر اليوم الخميس.

وقال الدفاع المدني، إن "السيطرة على حريق سوق الخضار وعدد من المحال التجارية بمدينة رام الله، بعد عمل ثلاث ساعات بلغ أكثر من 80%، والعمل يحتاج لساعات إضافية وقد يستمر لما بعد ظهر اليوم".

وأوضح الدفاع المدني أن الحريق بدأ في عربات الخضار الخشبية وانتقل لبعض المحال التجارية بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال لوسط المدينة وإطلاق قنابل الصوت والغاز.

وأشار إلى أن 10 مركبات عملت على إطفاء الحريق بتعزيز من محافظتي القدس وسلفيت ومشاركة 60 رجل إطفاء بالإضافة لمساندة الشرطة والأمن الوطني والبلدية من أجل السيطرة ومنع امتداد النيران للمجمعات التجارية المجاورة.

وأفادت مصادر صحفية بأن 200 متجر وبسطة ( 120 بسطة و80 محل ) تضررت جراء الحريق الهائل الذي اندلع بفعل قنابل قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مشيرةً إلى أن الأضرار لحقت بمحال مجوهرات وأدوات كهربائية وملابس وأدوات تموينية وخضار وأدوات منزلية

وذكرت أن الخسائر تقدر بعشرات ملايين الشواقل، حيث أن كل متجر فيه بضائع لا تقل عن نصف مليون شيقل".