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بالفيديو "أيها النّازحون.. اتركوا قليلًا من طعامكم".. رسالة مؤثرة من شاب قبل أن يترك منزله قسرًا في غزة

30 مايو 2024 . الساعة 10:02 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، فيديو لشاب من قطاع غزة أُجبر على ترك بيته إثر تصاعد القصف الصهيوني على المناطق المحيطة، بعد أن ترك رسالةً للمقاومين الفلسطينيين قبل نزوحه.

وظهر في الفيديو الشاب الغزي، وهو يقول للمقاومين، أنه ترك طعامه في المطبخ قبل أن يضطر للنزوح منه، مؤكدًا أن كل ما في ثلاجته هو ملك للمقاومين الذين يمكن أن يدخلوا البيت أثناء تصدّيهم لقوات الاحتلال.

ودعا الشاب في الفيديو كل أهالي غزة لترك مواد غذائية في منازلهم في حال دخل إليها أحد المقاومين، قائلاً: ""أيها النازحون.. اتركوا قليلاً من الطعام في بيوتكم". 

وأضاف الشاب في الفيديو: "إحنا مع المقاومين، كملوا وإحنا معاكم، الله يكون في عونكم، وعوننا". 

وعلّق ناشطون على الفيديو بغرابة كبيرة من صدق الشاب الذي سيخرج من بيته وهو يعرف أنه ذاهبٌ إلى أوضاع صعبة في ظل شح الغذاء والماء، إلا أنه آثر المقاومين على نفسه.

وقال أحد الكتّاب مندهشًا، "ما هذا يا أهل غزة؟! في كل يوم نرى منكم ما نشعر معه بضآلتنا وانحطاطنا.. لقد عافاكم الله من "الوهن"، من حب الدنيا وكراهية الموت، فعسى الله أن ينقذنا بكم ويرفعنا إلى مثالكم.. إنكم بجهادكم وبصبركم تحيون هذه الأمة!".

ومنذ السابع من أكتوبر يصعّد الاحتلال هجماته وقصف الجوي والمدفعي على قطاع غزة، مخلفًا أكثر من 36171 شهيدًا و81420 إصابةً.
 

#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #النزوح #طوفان الأقصى

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