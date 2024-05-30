الاحتلال يعترف بمقتل جنديين في عملية دهس قرب حاجز عورتا جنوب نابلس

غزة - فلسطين أون لاين

أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الخميس، عن مقتل جنديين إسرائيليين متأثرين بإصابتهما بجراح خطيرة، نتيجة عملية دهس على حاجز عورتا جنوب شرق نابلس، مساء أمس الأربعاء.

وأكد موقع "يسرائيل هيوم"، مقتل الرقيب إيليا هليل (20 عاماً)، مقاتل في كتيبة نحشون (90)، لواء كفير، الرقيب دييغو سويسا هرساج (20 عاماً)، مقاتل في كتيبة نحشون (90)، لواء كفير، قتلا في عملية دهس حاجز عورتا جنوب شرق نابلس.

وأمس الأربعاء، قالت القناة 12 العبرية، إن "جنديين أُصيبا في عملية دهس وقعت قرب مستوطنة "ايتمار" في نابلس".

وذكرت مصادر عبرية، أن "المنفذ قام بدهس الجنود مرتين ذهاباً وإياباً قرب حاجز عورتا قبل انسحابه من الموقع."

وبعد ساعة من تنفيذ العملية، أعلنت وسائل الإعلام العبري أن أجهزة الأمن الفلسطينية، قد سلّمت المنفّذ لقوات الاحتلال، لافتةً إلى أنه يخضع الآن للتحقيق.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال انتشرت بكثافة في عدة مناطق جنوب وجنوب شرق نابلس، لافتة إلى أن قوات الاحتلال، قد اقتحمت شارع روجيب شرقي مدينة نابلس ومدخل بلدة عورتا جنوبي نابلس.

